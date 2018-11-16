Thương vợ bị xe tải cán chết, xác vẫn còn nằm ở hiện trường, người chồng dù bị thương nặng vẫn không chịu đi cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 ngày 15/11. Lúc này, anh Nguyễn Trọng Hùng (39 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy chở vợ lưu thông theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đi đến đoạn km1942+ 680 m Quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, qua tới khu vực Cầu Voi đang thi công, anh Hùng chạy xe sang làn đường dành cho ô tô nên vướng vào hàng rào chắn bảo vệ công trình.

Cú va chạm khiến chiếc xe ngã ra giữa đường, anh Hùng té vào bên trong còn người vợ văng ra ngoài. Đúng lúc đó một chiếc xe tải phía sau chạy tới đã cán qua người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh Hùng cũng bị thương nặng, gãy một chân, chấn thương vùng đầu.

Một số người dân địa phương định đưa anh Hùng đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân không đồng ý vì không nỡ bỏ vợ ở lại.

Bị thương nặng nhưng người chồng không chịu đi cấp cứu vì thi thể vợ vẫn còn ở hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng CSGT tỉnh Long An đã có mặt phong tỏa hiện trường, gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hiện tài xế xe tải đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Nam thanh niên mất tích kỳ lạ sau vụ tai nạn giao thông Cùng người bạn không may bị tai nạn trên quốc lộ 50 và được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên suốt hơn tuần lễ trôi qua, anh Cang mất tích một cách bí ẩn dù gia đình và cơ quan công an đã nỗ lực tìm kiếm.

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