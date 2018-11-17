Sự thật vụ tài xế lùi xe cán chết nữ sinh bị thương nặng rồi bỏ trốn

Xã hội 17/11/2018 14:44

Xe tải va chạm với xe máy khiến 3 cô cháu ngã xuống đường, bé gái 15 tuổi bị cán tử vong.

Vào lúc khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, chiếc xe tải mang biển số 51C-646.xx do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 63B7-253.xx do chị Trần Hồng Tiên (32 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển chạy cùng chiều.

Sự thật vụ tài xế lùi xe cán chết nữ sinh bị thương nặng rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Lúc này, trên xe chị Tiên chở theo hai cháu nhỏ gồm một nam (12 tuổi) và 1 nữ (15 tuổi).

Vụ va chạm khiến ba cô cháu té xuống đường và bị thương. Theo thông tin trên mạng xã hội và một số trang báo, nhìn thấy bé gái 15 tuổi bị thương nặng, tài xế lùi xe lại cán lên người bé khiến nạn nhân tử vong rồi trốn khỏi hiện trường. 

Sự thật vụ tài xế lùi xe cán chết nữ sinh bị thương nặng rồi bỏ trốn - Ảnh 2
Rất đông người dân tụ tập theo dõi - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân xấu số nằm giữa đường, ngay dưới bánh xe tải, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Vụ tai nạn thu hút nhiều người đến xem, cả hai phương tiện lại nằm chắn giữa đường khiến giao thông khu vực này bị ùn tắc.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Đến trưa cùng ngày, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã hoàn thành xong việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết chị Tiên là cô ruột của hai cháu bé. Bé gái 15 tuổi đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Sáng nay, chị Tiên chở hai cháu lên TP.HCM để thăm người thân thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Chiều 17/11, lãnh đạo công an huyện Cần Giuộc đã bác bỏ thông tin tài xế lùi xe cán chết người. Vị này cho biết xe máy của chị Tiên va chạm với 1 xe máy khác nên ngã ra đường, tài xế xe tải không xử lý kịp nên đã xảy ra tai nạn. Sau đó, tài xế đã đến cơ quan chức năng trình diện. 

3 người trên taxi tử vong sau cú tông vào xe tải đang dừng

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm tai nạn xe tải

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