Mẹ vứt con mới đẻ vào thùng rác rồi tiếp tục ăn nhậu cùng bạn bè vì mang thai ngoài ý muốn

Xã hội 13/03/2019 16:00

Đứa bé nằm trong thùng rác kêu khóc suốt 2 tiếng và may mắn được một phụ nữ đi đường phát hiện. Người này lập tức gọi cấp cứu đồng thời báo cảnh sát.

Người ta thường nói "Hổ dữ không ăn thịt con" thế nhưng người mẹ trong câu chuyện dưới đây lại vứt con mới sinh vào thùng rác rồi thản nhiên ăn nhậu cùng bạn bè khiến ai nấy phẫn nộ.

Theo Dailymail, Yulia (31 tuổi, sống tại thành Ryazan, Nga) đang ăn nhậu cùng bạn bè thì bất ngờ chuyển dạ. Người phụ nữ vào trong toilet, ngồi lên bồn cầu tự sinh con. Sau đó, Yulia đã bỏ đứa bé mới đẻ cùng nhau thai vào túi nilon rồi vứt vào thùng rác gần nhà. Không thể tin nổi là sau khi ném con, Yulia về nhà và tiếp tục nhậu nhẹt cùng bạn bè.

Mẹ vứt con mới đẻ vào thùng rác rồi tiếp tục ăn nhậu cùng bạn bè vì mang thai ngoài ý muốn - Ảnh 1
Người mẹ sinh con trong toilet, bỏ đứa trẻ trong túi nilon rồi vứt vào thùng rác - Ảnh: Dailymail

Đứa bé nằm trong thùng rác kêu khóc suốt 2 tiếng và may mắn được một phụ nữ đi đường phát hiện. Người này lập tức gọi cấp cứu đồng thời báo cảnh sát.

"Đứa bé nằm đó trần truồng và dính đầy máu. Nó cũng chưa được cắt rốn nữa. Thật đáng sợ!", nhân chứng kể lại. Do nằm nhiều giờ ngoài trời, thân nhiệt đứa trẻ chỉ còn 24 độ C. Chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa có lẽ đứa bé đã mất mạng.

Các bác sĩ chẩn đoán bé trai bị mất thân nhiệt, một số cơ quan nội tạng ngừng hoạt động. Ê kíp cấp cứu đã làm mọi cách để có thể cứu mạng cậu bé.

Sau khi rà soát toàn bộ cư dân trong khu vực, cảnh sát xác định mẹ của bé trai đáng thương là Yulia. Kiểm tra căn hộ, cảnh sát phát hiện có nhiều máu trong toilet cùng những bằng chứng khác chứng minh Yulia cố tình vứt bỏ con mới đẻ. Khi bị bắt giữ để điều tra tội danh cố ý giết người, người mẹ này vẫn đang say xỉn. 

Mẹ vứt con mới đẻ vào thùng rác rồi tiếp tục ăn nhậu cùng bạn bè vì mang thai ngoài ý muốn - Ảnh 2
Vết máu trên tường đã tố cáo tội ác của người mẹ - Ảnh: Dailymail

Tại trụ sở cảnh sát, Yulia khai việc mang thai là ngoài ý muốn. Lúc sinh ra, cô ta cũng không để ý xem con mình là trai hay gái.

Nghề nghiệp hiện tại của Yulia là nhân viên vệ sinh môi trường. Người phụ nữ có 2 con (3 và 4 tuổi). Sắp tới Yulia sẽ bị tước quyền nuôi con. Hai đứa trẻ sẽ đưa được tới trại trẻ mồ côi.

"Có lẽ vì tác dụng của rượu mà việc đẻ con của cô ta rất nhanh chóng và dễ dàng. Yulia không nói với bạn bè về việc vừa sinh con và tiếp tục tham gia bữa tiệc. Nếu bị kết án, Yulia sẽ phải ngồi tù 5 năm", cảnh sát cho biết.

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Sau đó, giáo viên mầm non này được cho là đã gửi một bức thư về nhà cho gia đình của bé gái, đổ lỗi cho vết thương của cô bé là bởi vì "sẩy chân ngã".

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