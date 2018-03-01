Người giúp việc dùng roi đánh liên tục vào chân và mông đứa trẻ khiến em khóc lóc thảm thiết. Thậm chí, người này còn xốc bé lên quăng quật như đồ chơi.

Đoạn video ghi lại cảnh bảo mẫu đánh đập bé gái 1 tuổi vô cùng dã man khiến dư luận địa phương rúng động. Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích người phụ nữ tàn nhẫn và yêu cầu cảnh sát xử phạt thật nặng.

Clip: Bảo mẫu đánh đập bé gái 1 tuổi rưỡi vì ồn ào

Theo Mirror, một cặp vợ chồng ở Kapurthala, bang Punjab (Ấn Độ) nghi ngờ người giúp việc hành hạ con gái mình nên đã lắp đặt camera theo dõi. Cặp đôi sốc nặng khi chứng kiến người phụ nữ dùng roi đánh vào mông và chân của bé gái rồi xốc bé lên quăng quật như đồ chơi. Gia đình của bé gái cho biết người giúp việc cắn cả vào mặt con nhưng điều này không được ghi lại trong đoạn video mà họ chia sẻ.

Người giúp việc cầm roi đánh đập bé gái không thương tiếc - Ảnh: Mirror

Trước đó, cặp đôi nhận thấy trên cơ thể con gái có nhiều vết bầm tím kỳ lạ nên quyết định lắp camera để theo dõi. Trong lúc ở nơi làm việc và xem camera qua điện thoại, hai phụ huynh bàng hoàng phát hiện người giúp việc tên Parveen (35 tuổi) dùng roi đánh liên tục vào chân và mông đứa trẻ khiến em khóc lóc thảm thiết.

Người giúp việc túm áo em bé, xốc lên rồi quăng quật vì ồn ào - Ảnh: Mirror

Anh Sukhdev Singhe (bố của em bé) đã báo cáo vụ việc lên chính quyền. Cảnh sát lập tức bắt giữ người giúp việc và buộc tội bạo hành trẻ em. Trong khi đó, Parveen cho rằng mình không đáng bị buộc tội nặng như vậy và nói rằng cô chỉ đánh bé gái để em bé không gây ồn ào.

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