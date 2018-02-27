Thông tin mới nhất về hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh

Xã hội 27/02/2018 18:05

Theo kết luận điều tra, Công an quận 12 quyết định truy tố hai bảo mẫu trường Mầm Xanh là Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) và Nguyễn Thị Đào vì có hành vi bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trong quá trình các bé theo học tại đây.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP. HCM) đã ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh sang Viện kiểm sát nhân dân quận 12, đề nghị truy tố hai bị can là Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội "Hành hạ người khác", tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 140 BLHS năm 2015 (Điều 110/BLHS năm 1999). 

Theo kết luận điều tra, hai bảo mẫu trường Mầm Xanh là Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) và Nguyễn Thị Đào đã có hành vi bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trong quá trình các bé theo học tại đây.

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Rất nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường sau khi vụ bạo hành bị phanh phui - Ảnh: Internet

Bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh đã có hành vi dùng can nhựa rửa chén đánh vào đầu, dùng dao dọa dẫm, tát liên tục vào mặt và đầu nhiều em nhỏ. Còn bảo mẫu Nguyễn Thị Đào thì dùng roi nhựa và tay đánh đập các em bé khác trong quá trình chăm sóc. Tất cả có đến 24 em nhỏ bị hai bảo mẫu này bạo hành.

Thông tin mới nhất về hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh - Ảnh 2
Hai bảo mẫu bạo hành dã man rất nhiều trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh khiến dư luận vô cùng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh khiến dư luận rúng động. Các bảo mẫu dùng tay, khăn mặt, bình nhựa đập liên tiếp vào người để "trấn áp" khi các bé không nghe lời. Trong giờ ăn, nếu các bé ăn chậm hoặc chống đối, những bảo mẫu này dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh vào người hoặc đập đầu trẻ vào tường để trẻ chịu ăn. Thậm chí, họ còn dùng dao dọa nạt những đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi.

Thông tin mới nhất về hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh - Ảnh 3
Bảo mẫu Linh bao biện rằng do trẻ quá nghịch ngợm nên phải đánh 'dằn mặt' để các bé sợ và ăn ngủ đúng giờ - Ảnh cắt từ clip

Phía cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định tạm đóng cửa, đình chỉ cơ sở Mầm Xanh. Quá trình điều tra cũng phát hiện 2 bảo mẫu làm cùng bà Linh là Quỳnh và Đào không có chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

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