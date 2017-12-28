Vụ bảo mẫu bạo hành, dùng vật cứng chọc vào vùng kín bé trai 2 tuổi: Lời kể người quay clip

Xã hội 28/12/2017 11:18

Người trực tiếp quay clip bảo mẫu bạo hành bé trai 2 tuổi ở Đắk Nông cho biết mình là họ hàng của hàng xóm bảo mẫu. Trong lúc đi vệ sinh thì chứng kiến sự việc nên quyết định quay clip đăng lên mạng xã hội để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. 

Chiều 26/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một bé trai 2 tuổi bị bảo mẫu bạo hành dã man, dùng vật cứng chọc vào vùng kín khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Clip: Bảo mẫu bạo hành bé trai 2 tuổi

Theo hình ảnh trong clip dài khoảng 4 phút, người phụ nữ lớn tuổi túm áo nhấc bổng bé trai lên và di chuyển nhiều vị trí khác nhau. Bà ta còn tát liên tiếp vào đầu rồi ấn cháu bé xuống chậu nước tắm một cách thô bạo. Chưa hết, người phụ nữ này còn dùng vật cứng một đầu có quấn vải chọc liên tục vào bộ phận sinh dục khiến cháu bé khóc thét vì đau đớn. 

Chỉ sau vài giờ đăng lên Facebook, clip thu hút hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ. Hầu hết mọi người đều vô cùng phẫn nộ, bức xúc trước hành động dã man của bảo mẫu lớn tuổi.

Vụ bảo mẫu bạo hành, dùng vật cứng chọc vào vùng kín bé trai 2 tuổi: Lời kể người quay clip - Ảnh 1
Bảo mẫu dùng vật cứng chọc liên tiếp vào vùng kín của bé trai 2 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Có thể thấy, clip trên được quay lén ở khoảng cách khá gần. Người trực tiếp quay clip cho biết mình là họ hàng của hàng xóm bảo mẫu. Trong lúc đi vệ sinh thì chứng kiến sự việc nên quyết định quay clip đăng lên mạng xã hội để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. 

Đáp lại ý kiến của một số cư dân mạng chỉ trích việc không ra mặt giúp đỡ bé trai, người này cho biết mình không phải dân địa phương nên không dám làm gì. Hơn nữa việc quay clip là cực kỳ cần thiết, nhằm lưu lại bằng chứng tố cáo hành vi bạo hành trẻ này trước pháp luật.

Ngay chiều qua (27/12), Công an xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) đã triệu tập bảo mẫu trong clip - là bà Phạm Thị Vấn (63 tuổi) - để lấy lời khai, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, bà Vấn khai nhận, nguyên nhân hành động dùng cây buộc giẻ lau chà xát vùng kín bé trai là để cọ rửa, làm vệ sinh. Do hôm đó, bé trai bị đau bụng nên đi ngoài rất nhiều lần, dây bẩn ra cả người và quần áo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Chủ cơ sở giữ trẻ tự phát ở Đắk Nông khai nhận, nguyên nhân dùng que để đưa vào bộ phận sinh dục cháu Đ. là do cháu Đ. đi ngoài nhiều, gây bẩn nên dùng cây que buộc giẻ để cọ rửa.

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