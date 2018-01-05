Vì không có thời gian nên đôi vợ chồng trẻ đành thuê người chăm sóc đứa con mới sinh của mình. Thế nhưng khi xem lại camera, người cha mới tá hỏa phát hiện con mình bị bạo hành.

Trong lúc kiểm tra camera, người bố vô tình phát hiện con mình bị bảo mẫu bạo hành. Theo những hình ảnh trong clip, người bảo mẫu liên tục lắc mạnh đứa trẻ nằm trên đùi của mình.

Khi bị tra hỏi, cô ta cãi chày cãi cối rằng đó là một phương pháp đặc biệt để giúp trẻ ợ hơi.

Theo Daily Mail, sự việc trên xảy ra tại Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc) vào ngày 2/1 vừa qua. Đứa bé chỉ mới 40 ngày tuổi. Không chỉ run lắc, người bố còn nhìn thấy bảo mẫu tát con của mình.

Đoạn clip không chỉ khiến người bố phẫn nộ mà nó đã gây nên một làn sóng giận dữ trên mạng xã hội nước này. Không một ai đồng tình với lời giải thích rằng đó là cách để khiến trẻ ợ hơi sau khi ăn, nhất là với em bé chỉ mới 40 ngày tuổi. Theo các chuyên gia, hành vi của người bảo mẫu này vô cùng nguy hiểm vì có thể khiến đứa trẻ bị chảy máu não, não tổn thương dẫn đến tử vong.

Hành vi của người bảo mẫu này có thể khiến não đứa trẻ tổn thương dẫn đến tử vong - Ảnh: Daily Mail

Hầu hết mọi người đều cho rằng các cơ quan chức năng nên xử lý nghiêm khắc người bảo mẫu này.

"Người phụ nữ dối trá, không ai sử dụng cách này để đứa trẻ ợ hơi sau khi ăn, trong khi bé chỉ mới 40 ngày tuổi. Làm sao bảo mẫu có thể đối xử với đứa bé tàn nhẫn như vậy? Thật tội nghiệp đứa trẻ", cư dân mạng đau lòng khi nhìn thấy đứa trẻ bị bạo hành.

"Cuộc sống thật đáng sợ, phải chăng con người ngày nay vô cảm hết rồi? Sao có thể đối xử với đứa trẻ sơ sinh tàn độc như vậy, bây giờ những người làm cha mẹ như chúng tôi biết tin tưởng ai đây? Mong pháp luật trừng trị thật nghiêm người phụ nữ này", những vụ bạo hành trẻ em liên tục xảy ra khiến nhiều bậc cha mẹ bức xúc, lo sợ.

Diễn biến mới về vụ bé trai 2 tuổi bị bảo mẫu bạo hành ở Đắk Nông Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị người trông giữ trẻ bạo hành mà Báo CAND đã phản ánh, chiều 28-12, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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