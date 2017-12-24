Vụ việc bé Trần Gia Kh. (10 tuổi) bị bố là Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh bạo hành dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Báo cáo giám định thương tật cho thấy bé trai bị vô số chấn thương phần mềm, nhiều chấn thương kín, rạn sọ não và xương sườn nghiêm trọng. Trên mặt em có rất nhiều vết sẹo, thậm chí 1 răng cửa hàm dưới còn bị gãy đôi. Hiện tại, Kh. đã về sống cùng mẹ và đi học trở lại.

Từ một đứa trẻ thông minh khỏe mạnh, Gia Kh. sút gần 20 kg, bị đa chấn thương và tâm lý hoảng loạn sau gần 2 năm sống cùng bố và mẹ kế. Tối 5/12/2017, Kh. chạy thoát được và cầu cứu ông bà nội. Những người thân và hàng xóm không nhận ra vì em trông khác quá nhiều.

Ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh về hành vi bạo hành trẻ em.

Chân dung bố và mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi đến rạn sọ não - Ảnh: Internet

Bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành bằng dây điện

Ngày 13/12/2017, chị Phạm Thị Liên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con trai Trần Duy N. (9 tuổi) bị bố ruột là anh Trần Tuấn L. (SN 1982, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội) dùng dây điện đánh thâm tím người. Theo chẩn đoán của bác sĩ, N. bị chấn thương phần mềm nhiều chỗ trên cơ thể.

Chị Liên kể, năm 2015, chị và chồng ly hôn do cuộc sống nhiều cãi vã, mâu thuẫn. Bé N. và anh trai được tòa xử cho ở với bố. Sau đó, chị Liên vào TP.HCM làm việc. Trong suốt thời gian đi làm nhiều lần chị nghe tin con bị chồng cũ đánh đập nhưng không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Chỉ đến khi được hàng xóm thông báo bé N. bị bố đánh rất nặng, chị mới tức tốc quay về đón con, đưa đi khám và trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai bị bố bạo hành bằng dây điện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngày 15/12, chị Liên đã quyết định hòa giải và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chồng cũ. Đồng thời, chị cũng không đề nghị công an khám thương tật và giám định tỉ lệ phần trăm thương tích đối với con trai.

Lý giải về điều này, chị cho biết không muốn làm lớn mọi chuyện, chỉ mong anh L. hiểu ra được vấn đề và sửa chữa chứ không muốn đẩy chồng cũ vào vòng lao lý.

Bé trai 8 tuổi bị cha dượng đánh đập thương tích đầy mình

Chiều 31/10/2017, em Nhan Hữu P. (8 tuổi, ngụ Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đến trường trong tình trạng thương tích đầy mình, đặc biệt phần lưng bị thương nghiêm trọng. Theo kết quả giám định thương tật từ cơ quan công an, bé P. bị tổn hại 16% sức khỏe.

Theo P., em bị cha dượng là ông Thạch Sô Khum dùng gậy tre đánh đập không tiếc tay. Tuy nhiên, mẹ em lại tỏ ra khá bình thản và liên tục đỡ lời cho chồng. Bà cho rằng P. nghịch ngợm quá mức nên ông Khum mới ra tay dạy dỗ, chỉ là đánh hơi quá tay nên mới để lại thương tích như vậy.

Chưa hết, P. kể rằng mình bị bố dượng dùng ghế nhựa đánh vào đầu nhiều lần, dùng cây đánh vào bộ phận sinh dục, thậm chí cắn cả lên người bé. Tất cả thương tích còn thể hiện rõ trên cơ thể.

Bé trai 8 tuổi bị cha dượng bạo hành vô cùng tàn nhẫn, tổn hại 16% sức khỏe - Ảnh: Internet

Cô giáo mầm non bạo hành con riêng của chồng

Ngày 15/11/2017, trên mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh và clip ghi lại cảnh bé trai 5 tuổi bị mẹ kế liên tục quát mắng, đánh đập vô cùng tàn nhẫn.

Bé trai bị hành hung tên Nguyễn Viết T. (SN 2012, trú tại phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bé T. bị bạo hành nhiều lần đến mức phải nhập viện điều trị. Người hành hung bé tên Nguyễn Kim D. - giáo viên mầm non đồng thời là mẹ kế của cháu bé. Còn người phát giác vụ việc, theo dõi và lén quay lại cảnh bạo hành là chị Nguyễn Thị Hồng Yến (28 tuổi) - mẹ ruột của T.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, bé T. được chẩn đoán bị đa xây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Bệnh nhi được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh để giảm phù nề.

Người mẹ ruột cho biết chị đã phải nén đau đớn, uất nghẹn để cố gắng quay lại cảnh tượng bạo hành, nhằm lấy bằng chứng giành lại quyền nuôi con.

Bé trai 5 tuổi bị mẹ kế đánh đập vô cùng tàn nhẫn - Ảnh: Internet

Cha ruột dí sắt nung vào mặt bé gái 7 tuổi

Chiều ngày 24/11, bé Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (7 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đến trường trong tình trạng trên mặt và tay có nhiều vết bỏng. Sau khi cô giáo gặng hỏi, Thảo nói bị bố ruột dùng sắt nung đỏ trên bếp gas dí vào mặt. Tuy nhiên khi được mời lên cơ quan điều tra làm việc, anh Hòa và chị K.T. (cha ruột và mẹ kế bé Thảo) hoàn toàn phủ nhận hành vi bạo hành. Họ cho biết bé gái bị bỏng do ngã vào bếp điện.

Bé gái 7 tuổi bị bố ruột dùng sắt nung dí lên mặt - Ảnh: Internet

Chị Vân (mẹ ruột) và ông ngoại bé Thảo khẳng định, anh Hòa nhiều lần đánh đập con gái, nhất là khi nhà ngoại thăm hỏi bé. Chính điều này khiến chị Vân và người thân bên ngoại không dám đến trò chuyện với bé, dù hai gia đình chỉ cách nhau một con sông.

Một số người hàng xóm sống gần nhà anh Hòa cũng cho biết Thảo thường xuyên bị cha và mẹ kế đánh đòn, thậm chí hù dọa sẽ giết bé.