Bắc Ninh: Con trai tử vong bất thường tại nhà riêng, cha lao vào tàu hỏa tự tử

Xã hội 15/04/2019 17:36

Khoảng 7 giờ 20 sáng 12/4, anh Nguyễn Đức Vân được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương, bên cạnh là chiếc búa dính máu. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, cha của anh được phát hiện lao vào tàu hỏa tự tử.

Hôm nay (15/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ cái chết bất thường của anh Nguyễn Đức Vân (SN 1987, ngụ thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và ông Nguyễn Đức Vỹ (SN 1959, cha của anh Vân) bị tàu hỏa đâm tử vong. Cơ quan công an nghi ngờ ông Vỹ sát hại con trai rồi lao vào tàu hỏa tự tử.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ 20 sáng 12/4, anh Nguyễn Công Bách đến nhà ông Vỹ tìm anh Vân để lấy xe máy đi làm thì phát hiện anh Vân nằm bất tỉnh trên giường, trên người có nhiều vết thương. Anh Bách cùng người nhà anh Vân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành. Tuy nhiên anh Vân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sự việc được trình báo Công an huyện Thuận Thành.

Bắc Ninh: Con trai tử vong bất thường tại nhà riêng, cha lao vào tàu hỏa tự tử - Ảnh 1
Hiện trường nơi anh Vân bị sát hại - Ảnh: Báo Dân Sinh

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện đầu giường nơi anh Vân nằm có vũng máu và một chiếc búa bằng sắt dính nhiều máu.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về việc ông Vỹ bỏ xe ở thành cầu rồi nhảy vào đường ray và bị tàu hỏa cán tử vong.

Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, hai cha con ông Vỹ xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Thời điểm anh Bách phát hiện xác anh Vân, ông Vỹ bỏ đi đâu không rõ, sau đó thì lao vào tàu hỏa tự tử.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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