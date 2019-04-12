Sau khi siết cổ con trai lớn, người cha tàn ác dùng búa bổ vào đầu đứa con trai thứ hai.

Sáng nay (12/4) trao đổi với báo chí, ông Hoàng Công Hoan, Phó Trưởng công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) xác nhận thông tin về vụ việc người cha 28 tuổi có hành vi giết hại con ruột của mình.

Nạn nhân là Lù Mí Say (9 tuổi) và Lù Mí Lềnh (7 tuổi). Trước đó, vào sáng ngày 10/4, đối tượng Lù Mí Mua (sinh năm 1991), dẫn theo 2 con ruột là Say và Lềnh đi xe máy từ nhà xuống xã Hữu Vinh (Yên Minh).

Khi đến thôn Khai Hoang Bản Vàng, xã Hữu Vinh cách nhà khoảng 15km, Lù Mí Mua đã siết cổ con trai lớn rồi dùng chiếc búa mang theo từ trước bổ vào đầu đứa con trai nhỏ.

Sau khi thực hiện hành vi tàn ác, Lù Mí Mua đi đến thôn Khai Hoang II và dùng dao (mang theo cùng với chiếc búa) tấn công bé Giàng Thị Diệu (sinh năm 2004), khiến nạn nhân bị thương ở phần bụng.

Lù Mí Mua tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

May mắn là em Lù Mí Say sau khi bị siết cổ chỉ bị hôn mê. Sau khi tỉnh dậy, nạn nhân đã cõng em trai tìm người kêu cứu. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, hai anh em đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Yên Minh đã nhanh chóng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lù Mí Mua để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, nạn nhân Lù Mí Lềnh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị lún hộp sọ. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu nâng lún, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, trước khi gây án, đối tượng Mua đã cãi nhau, đánh vợ và dùng dây thừng siết cổ con trai lớn Lù Mí Say.

Ngoài ra, trong quá trình lấy lời khai, vì đối tượng có dấu hiệu thần kinh không bình thường nên cơ quan chức năng đã tạm thời đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh.

Vì sao Công an thả tự do cho người cha khai giết con gái 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông Hàn? Cơ quan điều tra trả tự do cho người cha khai giết hại rồi phi tang xác con gái xuống sông Hàn là đúng quy định. Do chưa đủ các chứng cứ xác đáng để chứng minh hành vi phạm tội của nghi can Hời.

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