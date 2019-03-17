Thiếu nữ 19 tuổi xin bác sĩ phá thai 17 tuần vì bạn trai không cưới: ‘Người cầu mụn con mãi không có, người có thì lại giết con’

Xã hội 17/03/2019 13:41

Mặc dù đã có thai 17 tuần nhưng cô gái vẫn muốn xin bác sĩ bỏ con vì bạn trai không muốn cưới. Câu chuyện đau lòng nhận được không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, những câu chuyện về các cô gái trẻ bỏ con mình ngay từ khi còn trong bụng khiến cộng đồng mạng vô cùng đau lòng, thương xót và phẫn nộ. Trong khi đó, ngoài kia có biết bao nhiêu cặp vợ chồng trông ngóng, tìm mọi cách để có được một đứa con mà không được.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cô gái trẻ 19 tuổi xin bác sĩ bỏ cái thai 17 tuần nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Câu chuyện được một thai phụ khác kể lại:

“Nay mình đi khám thai gặp con bé này sinh năm 2000, đang bầu 17 tuần mọi người ạ. Bé chưa có chồng và nhất quyết năn nỉ cô bác sĩ bỏ đứa nhỏ đi vì hình như ba đứa nhỏ không chịu cưới.

Mình không khẩu nghiệp gì con bé hết, vì mình cũng có con gái (9 tuổi) và đang bầu 1 bé trai, chưa biết tương lai con mình sẽ như thế nào nên mình không dám bàn.

Thiếu nữ 19 tuổi xin bác sĩ phá thai 17 tuần vì bạn trai không cưới: ‘Người cầu mụn con mãi không có, người có thì lại giết con’ - Ảnh 1
Câu chuyện cô gái trẻ xin bác sĩ phá thai 17 tuần gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Cô bác sĩ này khuyên ngăn con bé hết lời, hù dọa nó bảo nó mà bỏ thì nguy hiểm tới tính mạng của chính mình luôn. Thấy nó vẫn giữ quyết định bỏ nên bác sĩ bảo nó về nói chuyện với thằng bồ để nó chịu trách nhiệm, nếu như nó vẫn không chịu cưới thì nhờ vào nhà dòng. Cô chỉ ở gần giáo xứ Thánh Tâm có nhận nuôi những trường hợp lỡ dại như nó, nuôi cho đến lúc đẻ luôn.

Thấy vẻ mặt nó thất thần tội lắm, nhưng cuối cùng cô bác sĩ không giúp nó nên nó đi về. Hy vọng nó suy nghĩ thấu đáo hơn, (nghe bác sĩ nói ba mẹ ở quê, nó lên Biên Hòa ở trọ rồi đi làm công nhân).

Cuộc sống đúng là người cầu mụn con mãi không có, người có thì lại giết con”.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, bên cạnh một số người chỉ trích suy nghĩ tàn nhẫn của người mẹ trẻ thì vẫn còn không ít người thương cảm cho cô gái.

Thiếu nữ 19 tuổi xin bác sĩ phá thai 17 tuần vì bạn trai không cưới: ‘Người cầu mụn con mãi không có, người có thì lại giết con’ - Ảnh 2
Câu chuyện nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Họ thương em vì còn quá trẻ, tin lời ngon ngọt của bạn trai mà khiến cả cuộc đời lầm lỡ. Cư dân mạng hy vọng cô bé sẽ suy nghĩ và có quyết định đúng đắn hơn để bản thân không phải hối hận về sau.

‘Con không làm hại ai cả, chỉ có mẹ hại con’, tâm sự của người mẹ phá thai 3 tháng khiến cộng đồng mạng dậy sóng

‘Con không làm hại ai cả, chỉ có mẹ hại con’, tâm sự của người mẹ phá thai 3 tháng khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Tin rằng người yêu đã chia tay bạn gái, cô gái trẻ quyết định có thai trước khi cưới. Sau khi phát hiện người tình vẫn qua lại với tình cũ, thậm chí có con với nhau, cô đã quyết định phá bỏ thai.

Xem thêm
Từ khóa:   phá thai quan hệ không an toàn sống thử

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày