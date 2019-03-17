Mặc dù đã có thai 17 tuần nhưng cô gái vẫn muốn xin bác sĩ bỏ con vì bạn trai không muốn cưới. Câu chuyện đau lòng nhận được không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, những câu chuyện về các cô gái trẻ bỏ con mình ngay từ khi còn trong bụng khiến cộng đồng mạng vô cùng đau lòng, thương xót và phẫn nộ. Trong khi đó, ngoài kia có biết bao nhiêu cặp vợ chồng trông ngóng, tìm mọi cách để có được một đứa con mà không được. Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cô gái trẻ 19 tuổi xin bác sĩ bỏ cái thai 17 tuần nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Câu chuyện được một thai phụ khác kể lại:

“Nay mình đi khám thai gặp con bé này sinh năm 2000, đang bầu 17 tuần mọi người ạ. Bé chưa có chồng và nhất quyết năn nỉ cô bác sĩ bỏ đứa nhỏ đi vì hình như ba đứa nhỏ không chịu cưới. Mình không khẩu nghiệp gì con bé hết, vì mình cũng có con gái (9 tuổi) và đang bầu 1 bé trai, chưa biết tương lai con mình sẽ như thế nào nên mình không dám bàn.

Câu chuyện cô gái trẻ xin bác sĩ phá thai 17 tuần gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Facebook Cô bác sĩ này khuyên ngăn con bé hết lời, hù dọa nó bảo nó mà bỏ thì nguy hiểm tới tính mạng của chính mình luôn. Thấy nó vẫn giữ quyết định bỏ nên bác sĩ bảo nó về nói chuyện với thằng bồ để nó chịu trách nhiệm, nếu như nó vẫn không chịu cưới thì nhờ vào nhà dòng. Cô chỉ ở gần giáo xứ Thánh Tâm có nhận nuôi những trường hợp lỡ dại như nó, nuôi cho đến lúc đẻ luôn. Thấy vẻ mặt nó thất thần tội lắm, nhưng cuối cùng cô bác sĩ không giúp nó nên nó đi về. Hy vọng nó suy nghĩ thấu đáo hơn, (nghe bác sĩ nói ba mẹ ở quê, nó lên Biên Hòa ở trọ rồi đi làm công nhân). Cuộc sống đúng là người cầu mụn con mãi không có, người có thì lại giết con”. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, bên cạnh một số người chỉ trích suy nghĩ tàn nhẫn của người mẹ trẻ thì vẫn còn không ít người thương cảm cho cô gái. Câu chuyện nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Họ thương em vì còn quá trẻ, tin lời ngon ngọt của bạn trai mà khiến cả cuộc đời lầm lỡ. Cư dân mạng hy vọng cô bé sẽ suy nghĩ và có quyết định đúng đắn hơn để bản thân không phải hối hận về sau.

‘Con không làm hại ai cả, chỉ có mẹ hại con’, tâm sự của người mẹ phá thai 3 tháng khiến cộng đồng mạng dậy sóng Tin rằng người yêu đã chia tay bạn gái, cô gái trẻ quyết định có thai trước khi cưới. Sau khi phát hiện người tình vẫn qua lại với tình cũ, thậm chí có con với nhau, cô đã quyết định phá bỏ thai.

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