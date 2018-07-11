Câu chuyện được cô gái giấu tên chia sẻ trên một trang mạng xã hội nổi tiếng dành cho giới trẻ đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Quyết định có con trước khi cưới, thế nhưng khi cái thai mới 3 tháng, cô gái 25 tuổi lại chính tay bỏ đi đứa con của mình. Bởi vì cô phát hiện người yêu lừa dối nên không thể chấp nhận được điều đó.

Mẹ và bố con yêu nhau từ những năm tháng học cấp ba, lên đại học do khác trường nên bố mẹ chia tay từ năm nhất. Bố con có người mới và mẹ cũng vậy.

Hồi Tết vừa qua, bố mẹ gặp lại nhau, bố mẹ chia tay người yêu hiện tại và quay lại, bố ngỏ lời kết hôn. Ở độ tuổi 25 nên mẹ nghĩ bố mẹ đủ lớn để có thể tiến tới cuộc sống hôn nhân nên quyết định có con trước khi cưới (vì bố con làm về chụp X-quang). Mẹ chậm ngày và đi mua que thử, 2 vạch. Buồn vui lẫn lộn khi hôm đấy trước 30/04 bố mẹ cãi nhau (vì chuyện bố con và người yêu cũ vẫn còn qua lại với nhau, nhắn tin vợ chồng). Mẹ chụp ảnh que thử và gửi cho bố con. Dặn bố con: ‘Anh không được làm gì có lỗi với mẹ con em’.

Bài viết của cô gái được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục - Ảnh chụp màn hình

Nhưng không, lúc bố mẹ cãi nhau, bố con và người yêu cũ ở bên nhau mà mẹ chẳng hay biết. Ngày 17/05, bố mẹ đi siêu âm, con được 9 tuần và rất khỏe mạnh. Mẹ phát hiện hai người vẫn còn qua lại, nên hôm ấy trước mặt bố con, mẹ gọi điện cho cô bé ấy nói chuyện rõ ràng. Đau lòng thay, mẹ nhận được câu nói: ‘Từ trước đến giờ chị mới là người thứ ba và hai người chỉ mới chia tay chưa đầy một tháng’.

Sốc! Lúc đấy mẹ nhận ra bố con nói dối rất nhiều, bắt cá hai tay, chỉ muốn thêm không muốn mất. Tại sao con được 9 tuần mà hai người chỉ mới chia tay chưa được một tháng? Tại sao bố con nói dối là hai người chia tay từ Tết? Bố con bảo vì cô bé kia không chịu chia tay nên thế, nhưng giữa hai người không còn gì cả. Đợt ra Tết bố cô ấy mất nên bố con qua nhà giúp đỡ để trọn tình trọn nghĩa. Mẹ chẳng tin! Mẹ xin ông bà ngoại cho nuôi con một mình. Tất nhiên là ông bà không đồng ý và khuyên mẹ nên để con rời xa. Mẹ cố gắng van xin không được nên đi làm giấy tờ giả xác nhận mình không có thai (chỉ là chu kì không đều) để ông bà tin và rồi sau này ông bà sẽ chấp nhận cháu sau.

Mẹ lên nhà bố con xin phép hai bác cho mẹ được nuôi con một mình. Hai bác khuyên cứ cưới về rồi bố con sẽ thay đổi, tu chí làm ăn. Mẹ biết bản tính thì rất khó thay đổi nhưng vì con mẹ chấp nhận. Để cho con có bố có mẹ. Nhưng không, ngày 3/6, bố con bảo cô bé kia cũng có bầu được 1 tháng. Bố con đã đưa cô bé ấy đi bệnh viện. ‘Vì con em, anh đã bỏ đi con cô ấy để giữ lại con em’. Tại sao con còn chưa chào đời mà đã phải mang tiếng ác vậy? Tại sao biết mẹ có bầu rồi mà vẫn làm vậy? Mẹ không ăn uống được gì, đi làm thì thất thần, ngất lên ngất xuống. Ông bà ngoại biết chuyện gọi điện bảo mẹ về quê và đi bệnh viện xa con. Mẹ không nói gì. Gọi điện bảo bố con đưa mẹ đến phòng khám, làm xong mẹ sẽ tự bắt xe về và nhiệm vụ của bố con là lo cho con được chôn cất cẩn thận. Bố và mẹ đều khóc, bố van xin mẹ giữ con lại. Đến 8/6, mẹ đi siêu âm 12 tuần 2 ngày, bé trai. Nhìn hình ảnh tay chân con quẫy mà mẹ quặn lòng. Con đâu có tội tình gì.

Tại sao người lớn có lỗi mà trẻ con phải gánh chịu. Tại sao khi quay lại mẹ không tìm hiểu kĩ càng rồi quyết định? Tại sao hai con người kia cùng học ngành y mà không bảo vệ được bản thân, bảo vệ những người xung quanh mình chỉ vì ham muốn nhất thời? 10/6, cả đêm con quẫy, mẹ chỉ biết xin lỗi con vì những gì sắp tới. Bố con nằm cạnh mẹ cầu xin. Mẹ chỉ xin bố con hãy lo cho con chu đáo, điều mà suốt 3 tháng qua mẹ đã cố gắng làm cho con. Con sẽ không phải chịu khổ nữa.

11/6, chấm dứt quá trình mang thai. Bác sĩ dùng thủ thuật, mẹ đau, nhưng mẹ biết con còn phải chịu đau hơn nhiều. Mẹ nắm chặt tay mà nước mắt cứ rơi. Rồi những tháng ngày sau, cả mẹ và con đều phải mạnh mẽ vượt qua. Con trai của mẹ phải mạnh mẽ chứ.

17/6, mẹ đến nhà thờ thăm con, con nằm trong tủ lạnh, lạnh lẽo quá. Nhưng con phải luôn ngẩng cao đầu nhé. Con không làm hại ai cả, chỉ có mẹ mới hại con.

Sau nhiều đắn đo, người mẹ quyết định bỏ đi đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet

2/7, mẹ xin nghỉ việc trong ngày, chuẩn bị đồ vào Nam. 5/7, mẹ bị mất hết tiền bạc giấy tờ khi vào trong Nam và mẹ đã được trả lại không thiếu thứ gì. Con đi theo mẹ đúng không? Cho mẹ biết con nhé. Mẹ sẽ cố gắng tích góp, mua 1 căn nhà nhỏ, lập một bàn thờ nhỏ, đến khi nào con muốn đi. Chọn gia đình tốt hơn con nhé! Dù ngày hôm nay mẹ có yếu đuối...”.

Sau khi đăng tải, thay vì nhận được sự đồng cảm của cộng đồng, cô gái lại nhận nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng.

“Kinh khủng quá. Bạn xem siêu âm được thai, nhìn thấy bé trai cử động khoẻ mạnh, đủ tay chân đầu tóc cơ thể mà còn dám giết nó. Toàn những người chỉ biết cho bản thân mình thôi. Quá sợ”, N.T bình luận.

"Khi chị quyết định bỏ đi đứa con đang đợi ngày được chào đời thì chị đã mất đi tư cách làm mẹ rồi. 25 tuổi, độ tuổi trưởng thành, chị đủ khả năng xác định được chị nên làm gì, đáng ra chị phải bảo vệ đứa bé. Phải nói là chị quá độc ác”, Q.T bức xúc.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Tại sao không xin được giữ lại? Tại sao đã quyết định giữ rồi vẫn bỏ? Tại sao có suy nghĩ đã đủ lớn để tiến tới cuộc sống hôn nhân nhưng lại chối bỏ trách nhiệm khi bạn có con? Bạn quá ích kỉ và biện hộ cho tội lỗi của mình bằng cái lí do không ra đâu đó. 3 tháng? Em bé đã thành hình, bạn cảm nhận được nhưng vẫn quyết định bỏ. Bạn thật tàn nhẫn. Rồi bạn sẽ hối hận, dằn vặt từng ngày vì điều đó. Người đàn ông đó thật ích kỉ khi chỉ biết cho bản thân mà hại đến cuộc đời của cả 2 người con gái. Thật hèn khi đã làm mà không dám nhận”, H.M phẫn nộ.

Dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng câu chuyện trên vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ.