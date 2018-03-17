Nạn nhân là chị V.T.K (sinh năm 1986, trú tại bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu). Được biết, chị K. đã có chồng và hai con, nhưng vì vỡ kế hoạch nên mang thai đứa con thứ 3. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chiều ngày 14/3, chị đến nhà bà T. (làm nghề thầy lang, trú ở địa phương) để nhờ phá thai bằng phương pháp thủ công.

Hôm nay (17/3), ông Lương Văn Năm, đại diện chính quyền xã Châu Phong, huyện Kỳ Châu (Nghệ An) xác nhận vụ việc một thai phụ trên địa bàn tử vong do phá thai tại nhà .

Tại đây, bà T. dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung chị K. để phá bỏ thai. Đến buổi tối cùng ngày, chị K. đau bụng dữ dội và chảy máu vùng kín. Người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị K. đã tử vong sau đó.

Cô gái suýt mất mạng vì tự phá thai rồi đặt que vào âm đạo

Nhiều thai phụ vì muốn tiết kiệm và tránh phiền phức đã chọn cách phá thai tại nhà thay vì đến bệnh viện mà không biết rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cách đây không lâu, một cô gái 27 tuổi suýt mất mạng vì đã tự ý phá thai, đặt que vào âm đạo tại nhà.

Bệnh nhân được nhắc đến trong vụ việc trên là chị Triệu Thị H. (sinh năm 1990, huyện Na Hang, Tuyên Quang). Được biết vào ngày 8/10/2017, H. nhờ một người quen đến nhà phá thai bằng thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc. Sau khi sổ thai ra ngoài, H. đặt vào âm đạo một chiếc que dài hơn 14cm để cầm máu và tránh sốt. Tuy nhiên, sau đó H. có triệu chứng đau bụng và chảy máu âm đạo.

Chiếc que H. dùng để đặt vào âm đạo sau khi phá thai - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, người nhà đưa H. đến bệnh viện huyện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ phát hiện có dị vật trong cổ tử cung nạn nhân nên đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, kết quả siêu âm cho thấy chiếc que nạn nhân đặt vào chọc thẳng từ cổ tử cung đến đáy tử cung, đâm vào lớp cơ tử cung gây nhiễm trùng nặng.

Sau nhiều giờ cố gắng, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã lấy thành công chiếc que ra khỏi tử cung H. thành công.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, chị em phụ nữ không nên tự ý phá thai ở nhà. Việc dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc áp dụng các phương pháp dân gian một cách bừa bãi có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, mất máu, thủng tử cung, sót thai gây nhiễm khuẩn… dẫn đến vô sinh hoặc tử vong.