“Con tôi kể vì sợ bị đánh nên nó giấu hết mọi người, thằng T. thì được nước lấn tới, bắt ép nó quan hệ tình dục nhiều lần. Phận làm mẹ mà tôi không hay biết gì, thật có lỗi với con”, chị H. đau đớn kể.

Sau khi phát hiện con gái bị hiếp dâm, ép đi phá thai, chị H. đã đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM mong tìm lại công bằng cho con.

Chị H. đau đớn khi biết con bị hãm hại đến mang thai - Ảnh: Thời Đại

Chị kể, bé Tr. bị nam thanh niên tên N.H.T (sinh năm 1996) cưỡng hiếp nhiều lần dẫn đến mang thai. Sau đó, bé còn bị T. ép đi phá thai.

Được biết Tr. là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em phải theo cha mẹ lên TP. HCM kiếm sống. Hằng ngày vì bận rộn kiếm sống, chị H. không có nhiều thời gian dành cho con gái nên không phát hiện sớm việc con bị cưỡng hiếp.

Theo lời chị H., khoảng tháng 6/2017, trong lúc cha mẹ cùng anh trai đi ăn giỗ ở nhà họ hàng, em trai út đi học, Tr. bị T. xâm hại khi một mình ngồi học bài trong nhà. Sau đó, vì sợ bố mẹ đánh, bạn bè trêu trọc nên em đành im lặng cho qua mọi việc. Tr. kể với mẹ, kể từ đó đến nay em bị xâm hại thêm 7 lần nữa.

Gia đình đã trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng - Ảnh: Thời Đại

Khi biết Tr. mang thai, T. đã dụ dỗ, ép buộc nạn nhân đi phá tại một phòng khám tư trên địa bàn và đe dọa không được kể lại cho bố mẹ.

Việc Tr. đi phá thai bị gia đình phát hiện vào ngày 28/12/2017. Hôm đó, em xin gia đình đi khám bệnh với bạn, tuy nhiên đến hơn 20 giờ vẫn chưa về nên cả nhà đi tìm. Một lúc sau, cô bé về nhà trong tình trạng mệt mỏi, người xanh xao khiến gia đình nghi ngờ. Sau khi bị gặng hỏi, Tr. mới kể lại mọi việc.

Sau khi phá thai về, sức khỏe của em rất yếu và có một số dấu hiệu trầm cảm. Nhìn thấy con gái như vậy, gia đình vô cùng đau đớn, chỉ mong kẻ xấu sẽ bị trừng trị thích đáng.

Được biết Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra để làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em” của T.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hiếp dâm cô gái rồi cướp điện thoại, 9x bị bắt vì tìm Facebook nạn nhân nhắn tin Thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Sang cướp điện thoại rồi tẩu thoát. Thấy hình trên Facebook của nạn nhân đẹp nên y nhắn tin, ai ngờ sập bẫy "mỹ nhân kế" bị công an bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-lop-8-nghi-bi-nam-thanh-nien-hiep-dam-khi-dang-ngoi-hoc-bai-roi-ep-pha-thai-266438.html