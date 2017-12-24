Trong lúc chăm người thân ốm trong bệnh viện, bé gái 12 tuổi bị Chim dụ dỗ, kéo vào nhà vệ sinh hiếp dâm.

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Danh Hoàng Chim (24 tuổi, quê Giồng Riềng, Kiên Giang) về tội hiếp dâm trẻ em.

Gã yêu râu xanh dụ dỗ hiếp dâm bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Theo Công Lý, tối 16/8 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng, Chim gặp bé gái 12 tuổi đang chăm sóc người nhà tại đây. Thấy bé gái có vẻ “khù khờ”, Chim nảy sinh ý định đồi bại nên đã tán tỉnh, dụ dỗ rồi kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh bệnh viện hiếp dâm.

Khi bé gái trở về phòng bệnh, người mẹ nhìn thấy con có những biểu hiện lạ nên mới gặng hỏi. Ngay sau đó, người nhà bé gái đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa xét xử, Chim đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua quá trình điều tra, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Chim 7 năm tù giam.

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