"Ông ấy nói như vậy trẻ con cũng không thể nghe được, ông ấy đâu có đau bụng hay sốt gì. Còn cô ấy cũng nhanh chóng đứng dậy giật điện thoại khi đang khỏa thân", người chồng trong đoạn clip cô giáo bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nam đồng nghiệp bức xúc lên tiếng.

Mới đây, vụ việc ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) tố vợ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) có quan hệ bất chính với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá) nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Sáng 27/2/2019, ông L. bắt quả tang vợ và ông Q. đang ở trong nhà nghỉ. Cả hai đang nằm trong chăn, trên người không mặc quần áo.

Ông L. đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành giáo dục huyện Chi Lăng từ ngày 1/3. Tuy nhiên vì sự việc chưa được giải quyết rõ ràng, ông L. quyết định công khai đoạn clip lên mạng xã hội. Vụ việc thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người - Ảnh cắt từ clip Trái với lời cáo buộc, ông Hoàng Văn Q. phân trần giữa mình và bà T. chỉ là quan hệ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Sáng 27/2, do có công việc nên ông và bà T. có mặt tại TP. Lạng Sơn. Ăn uống xong ông Q. bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét. Cả hai vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Bà T. nói ông Q. cởi đồ ra để bà ôm cho đỡ rét. Đúng lúc này ông L. đột ngột mở cửa đi vào phòng, bật điện sáng và quay clip.

Ông Q. cho biết giữa mình và bà T. là quan hệ đồng nghiệp trong sáng - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên, ông L. tỏ ra bức xúc trước lời giải thích của ông Q. vì cảm thấy điều này rất vô lý. "Ông ấy nói như vậy trẻ con cũng không thể nghe được, ông ấy đâu có đau bụng hay sốt gì. Còn cô ấy cũng nhanh chóng đứng dậy giật điện thoại khi đang khỏa thân. Ngày hôm đấy bản thân ông Q. còn bật dậy nhanh chóng mặc quần áo, ông ấy còn đòi xông vào hành hung nhóm người của tôi. Chúng tôi đã thống nhất với nhà nghỉ sẽ không hành hung, không gây mất trật tự, ông ấy còn muốn đánh nhóm chúng tôi", ông L. trao đổi với Helino. Ông Q. cho biết do mình bị sốt nên bà T. bảo cởi đồ ra để ôm cho khỏi rét - Ảnh cắt từ clip Ông L. cũng cho biết trước đây từng bắt quả tang vợ và ông Q. nhắn tin với nhau rất tình cảm, mùi mẫn nên đã cảnh cáo. Bà T. cũng đã nhiều lần cam kết với chồng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông Q. nhưng vẫn không thực hiện. Sắp tới đây vợ chồng ông L. sẽ ra tòa giải quyết thủ tục ly hôn. Ông mong muốn mọi việc được xét xử công tâm.

Cô giáo bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Quan trọng là mình sống thế nào' "Người có học họ xem họ biết nhưng không nói gì. Nhiều người không biết gì vào chửi thì đó chỉ là anh hùng bàn phím", cô giáo trong đoạn clip vào nhà nghỉ với đồng nghiệp lên tiếng phân trần.

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