Cay cú vì bị 'đá', 9x tung clip mây mưa của người tình lên mạng xã hội

Xã hội 23/03/2019 15:31

Muốn nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt, Vương dùng đoạn clip nhạy cảm của mình với người yêu tung lên mạng xã hội.

Hôm nay (23/3), Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Vương (26 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Làm nhục người khác.

Theo điều tra ban đầu, Vương và chị H.L.C (ngụ tại đường 1/5, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook.

Đến năm 2018, Vương từ TP.HCM lên Bảo Lộc thuê nhà trọ ở và thường xuyên qua lại với chị C. Cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Những lần như vậy Vương thường dùng điện thoại để quay lại cảnh tình cảm giữa hai người.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2019, quan hệ tình cảm của 2 người rạn nứt do chị C. thấy Vương hay ghen tuông và có những hành vi côn đồ nên chủ động nói lời chia tay. Vương nhiều lần cầu xin được quay lại nhưng bị chị C. cự tuyệt.

Cay cú vì bị 'đá', 9x tung clip mây mưa của người tình lên mạng xã hội - Ảnh 1
Cay cú vì bị chia tay, Võ Văn Vương đã đăng clip nóng của người tình lên mạng xã hội - Ảnh: Dân Việt

Ngày 19/3 vừa qua, Vương đã gửi một số clip nóng đã quay được cho chị C để hăm dọa nhưng chị C. vẫn không đồng ý nối lại tình cảm. Tối cùng ngày, Vương tạo một tài khoản Facebook với tên Nguyễn Kim Loan rồi đăng clip "nóng" của chị C. lên đó. Hắn ta cũng công khai tên và số điện thoại của chị C. trong bài đăng.

Biết được sự việc, chị C. đã đến Công an TP. Bảo Lộc trình báo. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, bắt giữ Vương khi hắn đang trên một chuyến xe khách về TP.HCM.

Hiện Công an TP. Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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Khi có hình nhạy cảm của chị Mai trong tay, Lợi tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội và bắt chị phải đến nhà nghỉ quan hệ với hắn. Tại đây, Lợi tiếp tục quay lại clip nhạy cảm của hai người.

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