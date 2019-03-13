Nhậu say, nữ sinh lớp 10 ở Quảng Bình bị xâm hại, tung clip nóng lên mạng xã hội

Xã hội 13/03/2019 10:40

Do quá say nên Q. không biết H. chở mình đi đâu và làm gì. Khi tỉnh lại nữ sinh thấy mình đang ở một nơi vắng vẻ và biết vừa bị H. xâm hại nhưng không dám nói ra.

Mới đây, trên địa bàn xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 10 bị xâm hại, quay clip nóng phát tán lên mạng gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Cao Đức Toàn (Trưởng Công an xã Trung Hóa) đã xác nhận sự việc.

Nạn nhân là em Q. (sinh ngày 10/7/2003, trú xã Trung Hóa), đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn. Em Q. kể, vào khoảng 8 giờ tối 3/2/2019 (29 Tết Kỷ Hợi), em cùng nhóm bạn trong xóm (gồm 5 nữ và 8 nam) đi uống nước. Sau đó cả nhóm đi hát karaoke thì gặp nhóm của Cao Viết H. (SN 2003, trú cùng xã). H. kéo nhóm Q. vào cùng phòng hát.

Cả nhóm hát hò vui vẻ và uống nhiều bia, em Q. bị say nên H. đề nghị chở về. Do quá say nên Q. không biết H. chở mình đi đâu và làm gì. Khi tỉnh lại nữ sinh thấy mình đang ở một nơi vắng vẻ và biết vừa bị H. xâm hại nhưng không dám nói ra.

Nhậu say, nữ sinh lớp 10 ở Quảng Bình bị xâm hại, tung clip nóng lên mạng xã hội - Ảnh 1
Gia đình em Q. bức xúc kể lại sự việc - Ảnh: NLĐ

Khoảng 2 tuần sau, một người bạn tên Đ. (SN 1997) gửi cho Q. đoạn clip ghi lại cảnh Q. bị xâm hại. Do quá sợ và xấu hổ nên Q. tiếp tục im lặng. Mấy ngày đầu, đoạn clip chỉ được gửi cho người này người kia qua tin nhắn riêng. Tuy nhiên những ngày gần đây, 2 clip nóng của nữ sinh được chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Ngày 9/3, bố mẹ Q. biết sự việc nên đã làm đơn trình báo gửi chính quyền UBND xã Trung Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa.

Ông Đ.X.Q. (bố nữ sinh) cho biết Công an huyện Minh Hóa đã triệu tập đối tượng Cao Viết H. lên làm việc, lấy lời khai. Chiều 11/3, em Q. cũng đã lên Công an huyện Minh Hóa cung cấp thông tin sự việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa điều tra làm rõ.  

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