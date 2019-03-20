Khi có hình nhạy cảm của chị Mai trong tay, Lợi tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội và bắt chị phải đến nhà nghỉ quan hệ với hắn. Tại đây, Lợi tiếp tục quay lại clip nhạy cảm của hai người.

Tối 19/3, đối tượng Lý Tấn Lợi (31 tuổi, ngụ An Giang) đã được đưa về trụ sở Công an phường Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để lấy lời khai, điều tra về hành vi tống tiền và tống tình.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/3, chị Mai (32 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ phường Phú Hòa) trình báo Đội "hiệp sĩ" TP. Thủ Dầu Một về việc bị Lý Tấn Lợi dùng ảnh nóng tống tiền, ép quan hệ tình dục.

Có trong tay ảnh nhạy cảm của chị Mai, Lợi bắt chị phải đến nhà nghỉ quan hệ với hắn hoặc chi 5 triệu đồng để xóa ảnh - Ảnh: Zing

Theo lời khai của chị Mai, vào khoảng tuần trước Lợi kết bạn với chị qua mạng xã hội rồi bắt chuyện, tâm sự. Sau nhiều ngày chuyện trò qua lại, Lợi bắt chị Mai chụp hình khỏa thân rồi gửi cho hắn ta, nếu không Lợi sẽ chặn đường đánh chết chồng chị.

Sợ chồng bị đánh, chị Mai đã chụp hình nóng gửi cho Lợi. Khi có hình nhạy cảm của chị trong tay, Lợi tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội và bắt chị Mai phải đến nhà nghỉ quan hệ với hắn. Tại đây, Lợi tiếp tục quay lại clip nhạy cảm của hai người.

Lợi cũng bắt chị Mai phải thường xuyên quan hệ với anh ta hoặc chi 5 triệu đồng để xóa hình ảnh nhạy cảm.

Lợi bị đội 'hiệp sĩ' bắt giữ giao công an - Ảnh: Infonet

Tối 19/3, Lợi tiếp tục gọi điện cho chị Mai đe dọa, bắt giao tiền. Đến 21 giờ cùng ngày, khi Lợi đến gặp chị Mai ở phường Hòa Phú để nhận tiền thì bị các "hiệp sĩ" ập đến bắt và giao công an xử lý. Tại trụ sở công an, Lợi đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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