Cô gái trẻ mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn, cúi xuống phần dưới của bạn trai 'mây mưa' khiến những người chứng kiến sững sờ.

Đã có không ít trường hợp các cặp đôi thể hiện tình cảm thái quá, thậm chí vô tư làm những hành động nhạy cảm nơi công cộng khiến mọi người xung quanh bức xúc. Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao trước đôi nam nữ tranh thủ 'mây mưa' khi đang tham gia giao thông.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra hôm 27/5 trên một tuyến quốc lộ ở Đài Loan. Một tài xế xe tải đang lưu thông trên đường thì bỗng nhận ra điều bất thường bên trong chiếc ô tô đi gần mình. Ngay sau đó, người ngồi bên cạnh tài xế xe tải đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng bất thường và đăng tải lên mạng xã hội.

Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái: "Chiếc ô tô BMW này thật đẹp. Mọi người có biết nó thuộc dòng nào không?". Tuy nhiên mọi người đều nhận ra chủ nhân bức ảnh đang cố tình đánh lạc hướng, điều bất thường nằm ở hai nhân vật ngồi trong chiếc xe đó.

Thản nhiên cúi xuống 'mây mưa' khi bạn trai đang lái xe, cô gái khiến người đi đường sốc nặng - Ảnh: The Sun

Bên trong chiếc xe là một đôi nam nữ, chàng trai đang lái xe còn cô gái ngồi bên cạnh ăn mặc khá sexy với chiếc quần ngắn cũn. Điều đáng chú ý nhất chính là những hành động của cô gái. Trong khi chiếc xe đang di chuyển trên đường, cô gái này lại thản nhiên cúi xuống phần dưới của bạn trai rồi "mây mưa". Những hành động nhạy cảm của cặp đôi kéo dài khá lâu khiến cho người đi đường vừa sững sờ vừa bức xúc.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh đã nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ, chỉ trích từ cộng đồng mạng.

"Hành động này chẳng những phản cảm mà còn vi phạm pháp luật"; "Không biết chàng trai có lái xe được không?"; "Chẳng hiểu mấy người này nghĩ cái gì trong đầu"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ à";..., dân mạng bình luận.

Hiện chưa rõ chính quyền địa phương có vào cuộc điều tra để xử lý cặp đôi trên hay không.

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