Đôi nam nữ thản nhiên mây mưa trên bãi biển mặc ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh

Theo The Sun, sự việc xảy ra tại một bãi biển ở phía tây bắc Argentina. Một người dân tắm biển gần đó đã chứng kiến sự việc liền quay clip lại và đăng lên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh ghi lại cảnh đôi nam nữ thản nhiên ân ái khi đang tắm biển, trước con mắt của hàng chục người khác. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng bức xúc trước hành động phản cảm này.

Hình ảnh trong clip cho thấy cặp đôi đang tắm biển bình thường thì người phụ nữ mặc bikini trắng bất ngờ ôm lấy cổ người đàn ông đội mũ. Một lúc sau, người phụ nữ cởi quần lót, thản nhiên mây mưa với người đàn ông ngay dưới biển.

Người đàn ông vạch mặt hành động phản cảm của đôi nam nữ - Ảnh: The Sun

Đôi nam nữ nghĩ rằng nước biển sẽ giúp họ che giấu hành vi phản cảm, không ngờ những người xung quanh đã bắt đầu nghi ngờ. Đáng nói, cả hai ngày càng say sưa mà chẳng quan tâm đến thái độ của mọi người.

Sự việc chỉ chấm dứt khi một du khách cầm gậy selfie, chạy đến gần cặp đôi định chụp ảnh nhằm lưu lại "chứng cứ". Vì quá xấu hổ, người phụ nữ gục mặt vào ngực bạn trai.

Đám đông bắt đầu hò hét, la ó. Một số người đàn ông đã tiến đến chỗ cặp đôi, té nước vào họ để trêu chọc, mỉa mai. Rất nhiều người ngồi trên bờ biển cũng bị choáng váng trước cảnh tượng này.

Chỉ sau thời gian ngắn chia sẻ lên mạng xã hội, vụ việc đã nhận về vô số bình luận tức giận, chỉ trích từ cư dân mạng.

"Không có tiền thuê khách sạn sao?"; "Thật đáng xấu hổ!"; "Không tin nổi là chuyện này diễn ra ngay giữa ban ngày ban mặt"; "Không thể chấp nhận được vì trên bãi biển còn có cả người già và trẻ con";..., dân mạng bình luận.