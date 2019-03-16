Đôi nam nữ thản nhiên mây mưa trên bãi biển mặc ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh

Xã hội 16/03/2019 15:57

Sự việc chỉ chấm dứt khi một du khách cầm gậy selfie, chạy đến gần cặp đôi định chụp ảnh nhằm lưu lại "chứng cứ". Vì quá xấu hổ, người phụ nữ gục mặt vào ngực bạn trai.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh ghi lại cảnh đôi nam nữ thản nhiên ân ái khi đang tắm biển, trước con mắt của hàng chục người khác. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng bức xúc trước hành động phản cảm này.

Đôi nam nữ thản nhiên mây mưa trên bãi biển mặc ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh - Ảnh 1
Đôi nam nữ thản nhiên mây mưa giữa chốn đông người - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, sự việc xảy ra tại một bãi biển ở phía tây bắc Argentina. Một người dân tắm biển gần đó đã chứng kiến sự việc liền quay clip lại và đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh trong clip cho thấy cặp đôi đang tắm biển bình thường thì người phụ nữ mặc bikini trắng bất ngờ ôm lấy cổ người đàn ông đội mũ. Một lúc sau, người phụ nữ cởi quần lót, thản nhiên mây mưa với người đàn ông ngay dưới biển.

Đôi nam nữ thản nhiên mây mưa trên bãi biển mặc ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh - Ảnh 2

Đôi nam nữ thản nhiên mây mưa trên bãi biển mặc ánh mắt kỳ thị của mọi người xung quanh - Ảnh 3

Người đàn ông vạch mặt hành động phản cảm của đôi nam nữ - Ảnh: The Sun

Đôi nam nữ nghĩ rằng nước biển sẽ giúp họ che giấu hành vi phản cảm, không ngờ những người xung quanh đã bắt đầu nghi ngờ. Đáng nói, cả hai ngày càng say sưa mà chẳng quan tâm đến thái độ của mọi người.

Sự việc chỉ chấm dứt khi một du khách cầm gậy selfie, chạy đến gần cặp đôi định chụp ảnh nhằm lưu lại "chứng cứ". Vì quá xấu hổ, người phụ nữ gục mặt vào ngực bạn trai.

Đám đông bắt đầu hò hét, la ó. Một số người đàn ông đã tiến đến chỗ cặp đôi, té nước vào họ để trêu chọc, mỉa mai. Rất nhiều người ngồi trên bờ biển cũng bị choáng váng trước cảnh tượng này.

Chỉ sau thời gian ngắn chia sẻ lên mạng xã hội, vụ việc đã nhận về vô số bình luận tức giận, chỉ trích từ cư dân mạng. 

"Không có tiền thuê khách sạn sao?"; "Thật đáng xấu hổ!"; "Không tin nổi là chuyện này diễn ra ngay giữa ban ngày ban mặt"; "Không thể chấp nhận được vì trên bãi biển còn có cả người già và trẻ con";..., dân mạng bình luận.

Nghe tiếng rên rỉ như đang 'mây mưa', cô gái tá hỏa khi nhìn sang màn hình điện thoại của bé trai 9 tuổi

Nghe tiếng rên rỉ như đang 'mây mưa', cô gái tá hỏa khi nhìn sang màn hình điện thoại của bé trai 9 tuổi

Nghe tiếng rên rỉ đầy ám muội trong trung tâm thương mại, cô gái trẻ bàng hoàng khi phát hiện âm thanh đó phát ra từ chỗ cậu bé 9 tuổi ngồi gần mình.

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ nơi công cộng sex trên bãi biển

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 20 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 33 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày