Trúng số hàng chục tỷ, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp tình trẻ 18 tuổi, ai ngờ gặp họa khi đang 'mây mưa'

Theo thông tin đăng tải, ông Francinaldo Aparecido (74 tuổi), sống ở St. Louis, Maranhão, Brazil gần đây đã mua vé số và bất ngờ trúng thưởng lớn. Tổng số tiền ông nhận được là 5,81 triệu reals Brazil (khoảng hơn 36 tỷ đồng).

Câu "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" chính là để nói về cụ ông 74 tuổi trong câu chuyện dưới đây. Bỗng nhiên trúng số hàng chục tỷ đồng, cụ ông lập tức bỏ người vợ già nua để cặp kè với tình trẻ kém mình tận 56 tuổi. Thế nhưng hưởng sung sướng chưa được bao lâu, người đàn ông bội bạc phải nhận cái kết chẳng thể đắng hơn.

Hành động của cụ ông khiến người vợ nhiều năm tình nghĩa vô cùng đau lòng. Dù vậy cụ bà cũng không biết làm gì để níu kéo, đành để chồng cuốn gói đồ đạc đến với nhân tình xinh đẹp, nóng bỏng. Những người họ hàng, bạn bè cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành vi bội bạc của ông Francinaldo.

Bỗng đổi đời thành đại gia chỉ sau một đêm, ông Francinaldo lập tức ly hôn người vợ 69 tuổi và chuyển đến sống chung với cô hot girl 18 tuổi tên Mayra.

Sau khi trúng số, cụ ông 74 tuổi lập tức bỏ vợ để cặp kè tình trẻ 18 tuổi - Ảnh: Feedytv

Những tưởng từ nay ông Francinaldo sẽ có cuộc sống hoàn hảo thì tai nạn ập đến bất ngờ. Trong một lần 'mây mưa' với Mayra, cụ ông 74 tuổi bỗng nhiên khó thở rồi gục xuống. Mới đầu, khi thấy tình già không cử động, Mayra tưởng rằng cụ ông chỉ đang nghỉ ngơi lấy sức. Thế nhưng lay gọi mãi không thấy ông Francinaldo trả lời, Mayra mới đẩy người tình ra và hốt hoảng khi cụ ông đã ngất xỉu.

Cô gái trẻ lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát. Đáng tiếc, khi các bác sĩ đến nơi, ông Francinaldo đã trút hơi thở cuối cùng. Cảnh sát đưa ra kết luận cụ ông chết vì ngạt thở. Cô bồ nhí được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Mayra khai rằng, trong lúc hai người thân mật, cụ ông Francinaldo rất cuồng nhiệt, căn bản không dừng lại được, bản thân cô cũng không kiểm soát được tình hình. Lúc đó, cô đã ôm chặt đầu của người tình một lúc, không ngờ khiến ông Francinaldo khó thở rồi ra đi nhanh chóng.

Cô bồ nhí cho biết rất yêu người tình 74 tuổi này. Dù cả hai cách nhau tận 56 tuổi nhưng tình yêu đích thực không quan trọng tuổi tác. Cô đã chuẩn bị chocolate và rượu nho để hai người cùng thưởng thức sau cuộc yêu. Chẳng ngờ, ngày vui quá ngắn ngủi, ông Francinaldo chết ngay trên người cô.

Sau khi ông Francinaldo qua đời, toàn bộ tài sản được chia đều cho vợ và 14 đứa con. Hầu hết mọi người đều cho rằng sau mấy chục năm chung sống, cuối cùng vợ ông Francinaldo cũng được hưởng những gì mình xứng đáng.