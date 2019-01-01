Theo trang Sinchew, bà Tan (76 tuổi) kết hôn với ông Hong thông qua mai mối từ người thân. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Năm 1975, họ quyết định kết hôn và nhanh chóng có tin vui.

Câu chuyện đau lòng về người phụ nữ 76 tuổi sống suốt 43 năm với người chồng vũ phu , bị ông ta đánh đến mức sảy thai 4 lần hiện đang gây xôn xao dư luận Singapore.

Sau khi kết hôn, ông Hong bộc lộ bản chất vũ phu và lăng nhăng. Trong lúc vợ mang thai, ông ta ngang nhiên ngoại tình, còn dẫn bồ nhí về nhà sống cùng. Quá tức giận, bà Tan đã cãi nhau với chồng, kết quả là bị đánh một trận thừa sống thiếu chết đến mức mất đi đứa con đầu lòng.

Theo lời bà Tan kể, tính đến năm 40 tuổi, bà đã mang thai 5 lần nhưng chưa lần nào giữ được con. Người phụ nữ bị chồng bạo hành vô số lần, 4 trong 5 lần sảy thai là do người chồng trực tiếp đánh đập, lần còn lại là sau khi bà cãi nhau với chị dâu.

Trong lần mang thai cuối cùng, ông Hong đã hỏi bà Tan một câu phũ phàng: "Chúng ta không có tiền, tại sao vẫn muốn sinh con?". Nói xong, ông Hong đạp vào bụng vợ khiến bà bị chảy máu đầm đìa. Cuối cùng, bà Tan bắt buộc phải bỏ thai để giữ tính mạng mình. Khi ấy, thai nhi đã được 8 tháng tuổi.

Hai vợ chồng bà Tan đều làm công nhân, lương bổng không được bao nhiêu, vậy mà ông Hong lại mang hết tiền lương đi nuôi bồ nhí. Một mình bà Tan phải nai lưng ra làm việc để đóng tiền nhà, tiền điện. Chỉ mới 2 tháng trước, ông Hong lại đánh vợ gãy xương tay.

Cụ bà chưa từng có ý định ly hôn người chồng bội bạc, vũ phu - Ảnh: WOB

Tuy nhiên, điều khiến ai nấy vô cùng bức xúc là bà Tan chưa từng có ý định ly hôn chồng. Bà tin rằng có lẽ một ngày nào đó chồng mình sẽ thay đổi. Ngày 24/10 vừa qua, chồng của bà Tan đã bị buộc tội hành hung vợ trong nhiều năm.

Sau khi sự việc được truyền thông địa phương đăng tải, dư luận tỏ ra vô cùng phẫn nộ với người chồng vũ phu, thiếu nhân tính. Tuy nhiên, bên cạnh một số ý kiến lên án hành động của người chồng, nhiều người còn chỉ trích thái độ cam chịu, nhẫn nhục của bà Tan. Họ cho rằng chính sự nhu nhược của bà đã khiến người chồng càng trở nên tồi tệ hơn.