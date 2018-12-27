Cụ bà 65 tuổi sinh con cho chồng 80 bằng phương pháp sinh thường khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Thế giới 27/12/2018 16:08

Mặc dù mang thai ở tuổi 65 rất nguy hiểm nhưng người phụ nữ vẫn quyết giữ đứa trẻ và sinh bằng phương pháp tự nhiên.

Tờ Daily Mail đưa tin, vào ngày 26/12 vừa qua, một cụ bà Ấn Độ 65 tuổi đã hạ sinh một bé gái cho người chồng 80 tuổi. Mặc dù cả hai đều rất vui mừng vì “món quà quý giá” trời ban nhưng họ lại lo lắng không thể nuôi được con vì đã lớn tuổi và còn một đứa con trai nhỏ khác.

Một bác sĩ chuyên gia khoa sản ở Kashmir (Ấn Độ) cho biết đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Theo vị bác sĩ này, thông thường phụ nữ Ấn Độ sẽ mãn kinh ở độ tuổi 47. Bước vào thời kỳ này, họ sẽ khó có khả năng mang thai. Trường hợp của bà cụ này là “hiếm nhất trong các trường hợp hiếm”.

Cụ bà 65 tuổi sinh con cho chồng 80 bằng phương pháp sinh thường khiến bác sĩ ngỡ ngàng - Ảnh 1
Cụ ông 80 tuổi vô cùng hạnh phúc khi cô con gái ra đời - Ảnh: Daily Mail

Các bác sĩ cho biết hiện cả mẹ và bé đều đã khỏe mạnh. Nếu trường hợp này được xác nhận thì sản phụ này là người phụ nữ già nhất thế giới sinh con tự nhiên.

Trước đó, người mẹ lớn tuổi nhất thế giới được xác nhận là bà Maria del Carmen Bousada de Lara (66 tuổi, người Tây Ban Nha). Vào năm 2006, nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm, bà Lara đã sinh thành công một cặp sinh đôi.

Tháng 4/2016, một người phụ nữ Ấn Độ tên Daljinder Kaur tuyên bố đã sinh con trai ở tuổi 72 thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm sau hai lần điều trị thất bại.

Tại Việt Nam cũng từng có trường hợp cặp vợ chồng U70 sinh đôi hai cô con gái nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. 

Sau lùm xùm được cô dâu 62 tuổi 'mời về làm vợ hai cho chồng', Phượng Thị Nở tái xuất xinh đẹp

Sau lùm xùm được cô dâu 62 tuổi 'mời về làm vợ hai cho chồng', Phượng Thị Nở tái xuất xinh đẹp

Mới đây, hình ảnh bà mẹ đơn thân Phượng 'Thị Nở tái sinh' bất ngờ xuất hiện, trông cô khá xinh đẹp sau bao sóng gió đến với mình trong năm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện hy hữu sinh con khi lớn tuổi cụ bà 65 tuổi sinh con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 5 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích