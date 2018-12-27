Cụ bà 65 tuổi sinh con cho chồng 80 bằng phương pháp sinh thường khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Mặc dù mang thai ở tuổi 65 rất nguy hiểm nhưng người phụ nữ vẫn quyết giữ đứa trẻ và sinh bằng phương pháp tự nhiên.

Tờ Daily Mail đưa tin, vào ngày 26/12 vừa qua, một cụ bà Ấn Độ 65 tuổi đã hạ sinh một bé gái cho người chồng 80 tuổi. Mặc dù cả hai đều rất vui mừng vì “món quà quý giá” trời ban nhưng họ lại lo lắng không thể nuôi được con vì đã lớn tuổi và còn một đứa con trai nhỏ khác.

Một bác sĩ chuyên gia khoa sản ở Kashmir (Ấn Độ) cho biết đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Theo vị bác sĩ này, thông thường phụ nữ Ấn Độ sẽ mãn kinh ở độ tuổi 47. Bước vào thời kỳ này, họ sẽ khó có khả năng mang thai. Trường hợp của bà cụ này là “hiếm nhất trong các trường hợp hiếm”.

Cụ ông 80 tuổi vô cùng hạnh phúc khi cô con gái ra đời - Ảnh: Daily Mail

Các bác sĩ cho biết hiện cả mẹ và bé đều đã khỏe mạnh. Nếu trường hợp này được xác nhận thì sản phụ này là người phụ nữ già nhất thế giới sinh con tự nhiên.

Trước đó, người mẹ lớn tuổi nhất thế giới được xác nhận là bà Maria del Carmen Bousada de Lara (66 tuổi, người Tây Ban Nha). Vào năm 2006, nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm, bà Lara đã sinh thành công một cặp sinh đôi.

Tháng 4/2016, một người phụ nữ Ấn Độ tên Daljinder Kaur tuyên bố đã sinh con trai ở tuổi 72 thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm sau hai lần điều trị thất bại.

Tại Việt Nam cũng từng có trường hợp cặp vợ chồng U70 sinh đôi hai cô con gái nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

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