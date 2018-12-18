Lộ mặt chồng trẻ thứ 14 của nữ đại gia U60: Nhan sắc và cơ bụng khiến dân mạng sôi sục

Thế giới 18/12/2018 14:49

Mấy ngày qua, nữ đại gia U60 từng tuyên bố tuyển chồng trẻ đủ sức khỏe để 'yêu' 28 lần/ngày lại khiến dân mạng sục sôi khi tay trong tay tình tứ với người chồng thứ 14 ở nơi công cộng.

Cuối năm 2017, nữ đại gia Leena Jung, 59 tuổi khiến cộng đồng mạng Thái Lan và nhiều nước khác xôn xao vì tiêu chí tuyển chồng vô cùng lạ đời. Theo đó, bà chỉ tuyển những chàng trai dưới 25 tuổi, bụng 6 múi, cao trên 1,8m, nặng dưới 70kg, sức khỏe tốt để có thể làm "chuyện ấy" 28 lần/ngày.

Lộ mặt chồng trẻ thứ 14 của nữ đại gia U60: Nhan sắc và cơ bụng khiến dân mạng sôi sục - Ảnh 1
Nữ đại gia U60 và người chồng cơ bắp trong một chương trình truyền hình Thái Lan - Ảnh: Internet

Mặc dù những tiêu chuẩn chọn chồng trên có vẻ không bình thường nhưng có đến khoảng 60.000 chàng trai đăng ký ứng tuyển với hy vọng được nữ đại gia để mắt tới.

Sau đó không lâu, bà Leena đã chọn cho mình một chàng trai vừa ý làm người chồng thứ 9. Trên sóng truyền hình, hai người rất ngọt ngào, tình tứ nhưng không bao lâu lại tuyên bố chia tay. Một thời gian sau, người phụ nữ này tiếp tục công khai tình tứ với người chồng thứ 10, 11, 12 và 13 ở nơi công cộng.

Cách đây không lâu, nữ đại gia lại gây “bão” mạng xã hội vì nhan sắc biến dạng bất thường do phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, bà cho biết gương mặt sẽ trở nên hoàn hảo, đẹp không tỳ vết trong thời gian sắp tới.

Trong khi cộng đồng mạng đang chờ chiêm ngưỡng gương mặt mới thì thông tin nữ đại gia vừa có chồng trẻ thứ 14 khiến mạng xã hội tiếp tục "dậy sóng".

Lộ mặt chồng trẻ thứ 14 của nữ đại gia U60: Nhan sắc và cơ bụng khiến dân mạng sôi sục - Ảnh 2
Chàng trai được cho là người chồng thứ 14 của nữ đại gia - Ảnh: Internet

Được biết, chồng mới của bà Leena có vẻ ngoài điển trai, tên là AquariusNick. Sau khi ghi hình cho một chương trình, cả hai đã trúng tiếng sét ái tình.

Lộ mặt chồng trẻ thứ 14 của nữ đại gia U60: Nhan sắc và cơ bụng khiến dân mạng sôi sục - Ảnh 3

Lộ mặt chồng trẻ thứ 14 của nữ đại gia U60: Nhan sắc và cơ bụng khiến dân mạng sôi sục - Ảnh 4
Gương mặt và body của chàng 'phi công trẻ' nhận được không ít lời khen ngợi từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Không chỉ có gương mặt thu hút, thân hình của "phi công trẻ" thứ 14 này cũng rất đẹp nhờ chăm chỉ tập thể hình. Mặc dù cặp đôi "lệch tuổi" này đang hạnh phúc bên nhau nhưng rất nhiều cư dân mạng cho rằng cuộc tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Cận cảnh nhan sắc hiện tại của nữ đại gia U60 hơn 10 đời chồng sau khi 'trùng tu'

Cận cảnh nhan sắc hiện tại của nữ đại gia U60 hơn 10 đời chồng sau khi 'trùng tu'

Để có được nhan sắc mặn mà như thời còn trẻ, nữ đại gia U60 đã đi tiêm chất béo vào mặt và mắt. Trong những bức ảnh mới nhất do bà chia sẻ, cư dân mạng vô cùng bất ngờ với nhan sắc khác lạ của người phụ nữ này.

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