Cận cảnh nhan sắc hiện tại của nữ đại gia U60 hơn 10 đời chồng sau khi 'trùng tu'

Thế giới 31/10/2018 16:02

Để có được nhan sắc mặn mà như thời còn trẻ, nữ đại gia U60 đã đi tiêm chất béo vào mặt và mắt. Trong những bức ảnh mới nhất do bà chia sẻ, cư dân mạng vô cùng bất ngờ với nhan sắc khác lạ của người phụ nữ này.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, bà Leena Jung, nữ đại gia U60 của Thái Lan nổi tiếng vì có hàng chục đời chồng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với gương mặt sưng vù khác lạ.

Cận cảnh nhan sắc hiện tại của nữ đại gia U60 hơn 10 đời chồng sau khi 'trùng tu' - Ảnh 1
Cách đây không lâu, nữ đại gia xuất hiện với gương mặt gây sốc - Ảnh: Internet

Theo lời giải thích của bà Leena Jung, gương mặt bà có chút khác lạ là vì mới tiến hành trùng tu nhan sắc bằng cách tiêm chất béo vào mặt để xinh đẹp, trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, nữ đại gia còn mạnh miệng thông báo chắc chắn gần một tháng sau bà sẽ xinh đẹp trở lại như gái 30.

Tuy nhiên, trong những hình ảnh mới nhất, nhan sắc của người phụ nữ U60 này chẳng khá khẩm hơn là mấy. Bên cạnh làn da nhợt nhạt, xuất hiện nhiều vết tàn nhang, đôi mắt của bà gần như sụp xuống, phần da quanh mắt cũng vô cùng nhăn nheo chứ không được căng mọng như mong đợi.

Cận cảnh nhan sắc hiện tại của nữ đại gia U60 hơn 10 đời chồng sau khi 'trùng tu' - Ảnh 2
Không ít người choáng với gương mặt hiện tại của nữ đại gia U60 - Ảnh: Internet

Đáp lại thắc mắc của cư dân mạng, bà cho biết phải đợi hơn 10 ngày nữa thì da mặt mới có thể trở nên căng bóng. Khi đó, gương mặt của bà sẽ xinh hơn.

Trước những lời giải thích của bà Leena Jung, cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ và chỉ trích hành động PR quá lố suốt thời gian vừa qua.

Cận cảnh nhan sắc hiện tại của nữ đại gia U60 hơn 10 đời chồng sau khi 'trùng tu' - Ảnh 3
Nữ đại gia và người chồng thứ 12 - Ảnh: Internet

Cách đây gần một năm, nữ đại gia Thái Lan này đã khiến cộng đồng mạng thế giới xôn xao khi chia sẻ thông tin tuyển chồng của mình. Theo đó, bà chỉ tuyển những chàng trai dưới 25 tuổi, cao trên 1,8m, nặng dưới 70kg, cơ bụng 6 múi, thể lực tốt để đáp ứng nhu cầu "chuyện ấy" lên đến 28 lần/ngày. Được biết vào thời điểm đó đã có đến khoảng 60.000 chàng trai ứng tuyển.

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