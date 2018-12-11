4 cặp vợ chồng 'dị' nhất thế giới: Béo đến mức không thể ân ái, anh chồng ôm em dâu vì tưởng là vợ

Vợ chồng anh Lin Yue và chị Deng Yang sống ở Trung Quốc đã kết hôn từ năm 2010. Cân nặng của hai vợ chồng cộng lại xấp xỉ con số 400kg khiến nhiều người kinh ngạc. Cũng do quá nặng nên cuộc sống của cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn và cản trở.

Khi mới đến với nhau, anh Lin Yue và chị Deng Yang nghĩ rằng cả hai sẽ sống rất hạnh phúc vì đồng cảm với ngoại hình tự ti của nhau. Hóa ra đây lại chính là rào cản lớn nhất. Dù kết hôn đã 5 năm nhưng cả hai chưa từng "ân ái". Đây vốn dĩ là cách giữ lửa tình yêu nhưng cặp đôi này lại chẳng thể làm được.

Ngoại hình của hai vợ chồng đã cải thiện rõ rêt sau thời gian khổ luyện - Ảnh: Internet

Anh Lin Yue và chị Deng Yang đã thử rất nhiều phương pháp giảm cân khác nhau như nhịn ăn, chạy bộ, thậm chí còn định đi hút mỡ nhưng vẫn không có tác dụng.

Sau đó, vì muốn có một gia đình ấm áp cùng con cái đề huề, hai vợ chồng đã tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để điều trị giảm cân một cách bài bản và khoa học.

Các bác sĩ đã giúp cặp đôi chữa trị bệnh béo phì bằng cách ăn uống khoa học và tập luyện nghiêm ngặt. Sau một thời gian ép cân khốc liệt, ngoại hình của anh Lin Yue và chị Deng Yang đã cải thiện rõ rệt. Cặp đôi hào hứng cho biết sẽ mua lại toàn bộ quần áo mới, chụp lại ảnh cưới và lên kế hoạch sinh con đẻ cái.

Cặp đôi cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi giảm cân - Ảnh: Internet

2. Hai cặp sinh đôi kết hôn cùng hàng loạt nhầm lẫn tai hại

Hai anh em sinh đôi Yun Fei và Yun Yang (24 tuổi) đã kết hôn với hai chị em sinh đôi bằng tuổi là Zhao Xin và Zhao Xuan. Cả 4 người đều sống tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Anh em sinh đôi kết hôn với chị em sinh đôi gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười - Ảnh: Internet

Cả 4 người đều quen biết thông qua mai mối rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết hôn cùng một ngày. Trong ngày cưới, họ còn phải kiểm tra kỹ càng rồi mới "động phòng" vì hai cô dâu lẫn hai chú rể đều giống nhau đến mức khó tin.

Cũng chính vì thế mà hai cặp vợ chồng đã gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Có 1 lần người anh chồng đã ôm chầm lấy em dâu vì tưởng vợ mình. Sau nhiều lần xảy ra nhầm lẫn, hai cặp vợ chồng đã quyết định đến Thượng Hải để phẫu thuật thẩm mỹ. Họ nói với bác sĩ muốn sửa cho khác đi một chút để dễ nhận ra nhau, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tuy nhiên, cặp đôi đều tôn trọng ngoại hình mà cha mẹ ban cho nên không muốn phẫu thuật hình dạng quá nhiều. Họ chỉ cần thay đổi một chút trên gương mặt để nhận ra nhau dễ dàng hơn. Cuối cùng, cả 4 người đã có thể sống cuộc sống thoải mái như bao người khác.

Hai cặp vợ chồng quyết định thay đổi một số điểm trên gương mặt để dễ nhận dạng hơn - Ảnh: Internet

3. Cặp đôi cao nhất thế giới

Anh Sun Ming (33 tuổi, cao 2,36 mét) và chị Xu Yan (29 tuổi, cao 1,87 mét) người Trung Quốc đã được ghi vào Kỷ lục Guinness là "cặp vợ chồng cao nhất thế giới". Tổng chiều cao của cặp đôi này là 4,23 mét.

Do chiều cao quá khổ nên hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Họ gặp bất tiện khi đi xe hơi, xe buýt, ở khách sạn vì không thể đứng thẳng.

Cặp đôi chính là một nửa hoàn hảo của nhau - Ảnh: Internet

Khi kết hôn, anh Sun Ming và chị Xu Yan không thể đi thuê mà phải thiết kế quần áo riêng mới mặc vừa. Thậm chí ngay cả giường cưới cũng phải thiết kế đặc biệt mới đủ chỗ cho hai vợ chồng nằm.

Anh Sun Ming chia sẻ rằng bố mẹ anh không cho phép anh cưới vợ dưới 1,5 mét. Còn chị Xu Yan từng nghĩ rằng mình sẽ ế vì quá cao. Vì vậy khi gặp được nhau, cặp đôi đều cảm thấy người kia chính là một nửa hoàn hảo của mình. Cả hai sống rất hạnh phúc và hòa hợp.

Tuy có nhiều điều bất tiện nhưng cả hai sống rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

4. Cặp "vợ chồng" nhỏ tuổi nhất

Khi mới nghe bé gái 5 tuổi kết hôn với cậu bạn 6 tuổi, chắc hẳn ai cũng cảm thấy bức xúc. Thế nhưng đằng sau cuộc "tảo hôn" này lại là câu chuyện vô cùng cảm động.

Bé gái Eileidh Paterson được chẩn đoán mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối và không còn nhiều thời gian sống nữa. Thương con nhưng không thể làm gì, mẹ của Eileidh đã bảo em viết ra những thứ em muốn làm.

'Đám cưới' cổ tích khiến những người chứng kiến vô cùng xúc động - Ảnh: Internet

Trong số những điều ước, Eileidh muốn được tổ chức một đám cưới cổ tích với người bạn thân nhất của mình, Harrison Grier. Thật may là Harrison cũng lập tức nhận lời và muốn đem đến bất ngờ cho cô bạn thân.

Đám cưới của 2 đứa trẻ được tổ chức vào ngày 18/6/2017 với sự tham dự của nhiều người thân, bạn bè. Eileidh mặc váy công chúa bồng bềnh, đầu đội khăn voan dù mái tóc của em đã không còn vì hóa trị, còn Harrison thì mặc bộ lễ phục của người Ireland.

Cô bé đã ra đi mãi mãi - Ảnh: Internet

Harrison còn mượn nhẫn của mẹ để trao cho Eileidh. Cặp đôi được tuyên bố là bạn thân nhất trong cuộc đời rồi trao nhau vòng cổ trong sự xúc động của đông đảo mọi người. Chỉ vài tuần sau đám cưới cổ tích, cô bé Eileidh đã ra đi mãi mãi.