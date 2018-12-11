Cô bé 3 tuổi đã ở cùng thi thể người mẹ gần 2 ngày nhưng không hề biết chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Ngày 5/12 vừa qua, một phụ nữ đã được cảnh sát phát hiện chết tại nhà riêng do ngộ độc khí than (carbon monoxide). Tại thời điểm phát hiện thi thể, cô con gái 3 tuổi của nạn nhân đang ở cạnh thi thể mẹ. Theo Kwongwah, cô Wu (30 tuổi, sống huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) có 2 đứa con, trong đó cậu con trai đang học lớp 2 còn bé gái mới 3 tuổi. Anh Luo chồng của cô Wu hiện đang làm việc ở tỉnh Giang Tây nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà.

Tối 7/12, anh Luo gọi điện về nhà nhưng người nghe máy lại là cô con gái 3 tuổi. Anh hỏi con gái "mẹ đâu rồi" thì đứa bé trả lời rằng mẹ đang nằm ngủ trên mặt đất, bất động không nói chuyện gì. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Luo đã gọi điện nhờ hàng xóm sang nhà xem xét tình hình. Bé gái 3 tuổi ở cùng thi thể mẹ gần 2 ngày nhưng không biết chuyện kinh khủng đã xảy ra - Ảnh: Kwongwah Sau khi mở cửa, những người hàng xóm bàng hoàng phát hiện cô Wu đang nằm bất động trên mặt đất và không còn thở, còn bé gái 3 tuổi đang ngồi chơi ở trên giường, ngây ngô không biết chuyện gì xảy ra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô Wu đã qua đời được gần 2 ngày.

Theo điều tra, do trời rét nên người mẹ đốt than trong nhà để sưởi ấm. Do đóng kín cửa nên cô Wu đã nhiễm khí độc carbon monoxide dẫn tới tử vong. Điều kỳ lạ là bé gái 3 tuổi đã ở cùng với mẹ trong suốt hơn 1 ngày nhưng lại không bị nhiễm độc. Một số chuyên gia đã giải thích rằng trẻ em có các tế bào hồng cầu lớn, tiêu thụ oxy ít và huyết sắc tố cao hơn người lớn, có thể trung hòa độc tố trong carbon monoxide. Những người hàng xóm bàng hoàng khi biết sự việc - Ảnh: Kwongwah Khi được cảnh sát hỏi đã xảy ra chuyện gì, bé gái 3 tuổi hồn nhiên đáp: "Mẹ con đang ngủ mà". Câu trả lời khiến những người chứng kiến không khỏi đau đớn, ám ảnh. Bé gái còn quá nhỏ nên không hề biết mẹ đã chết. Tuy nhiên nhiều người lo ngại đây có thể sẽ trở thành vết thương tâm lý khó chữa lành khi đứa trẻ lớn lên và biết được những gì đã xảy ra. Hiện người chồng đã trở về nhà để lo hậu sự cho vợ, đồng thời đưa cô con gái nhỏ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Con trai 19 tháng tuổi chết vì một chiếc khăn, người mẹ ôm thi thể khóc ngất bên đường Dùng chiếc khăn dài che nắng cho con, người mẹ đâu ngờ rằng chỉ ít phút sau đó, chính chiếc khăn này lại cướp đi mạng sống của đứa trẻ chỉ mới 19 tháng tuổi.

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