Ngày 5/12 vừa qua, một phụ nữ đã được cảnh sát phát hiện chết tại nhà riêng do ngộ độc khí than (carbon monoxide). Tại thời điểm phát hiện thi thể, cô con gái 3 tuổi của nạn nhân đang ở cạnh thi thể mẹ.

Theo điều tra, do trời rét nên người mẹ đốt than trong nhà để sưởi ấm. Do đóng kín cửa nên cô Wu đã nhiễm khí độc carbon monoxide dẫn tới tử vong. Điều kỳ lạ là bé gái 3 tuổi đã ở cùng với mẹ trong suốt hơn 1 ngày nhưng lại không bị nhiễm độc.

Một số chuyên gia đã giải thích rằng trẻ em có các tế bào hồng cầu lớn, tiêu thụ oxy ít và huyết sắc tố cao hơn người lớn, có thể trung hòa độc tố trong carbon monoxide.

Những người hàng xóm bàng hoàng khi biết sự việc - Ảnh: Kwongwah

Khi được cảnh sát hỏi đã xảy ra chuyện gì, bé gái 3 tuổi hồn nhiên đáp: "Mẹ con đang ngủ mà". Câu trả lời khiến những người chứng kiến không khỏi đau đớn, ám ảnh.

Bé gái còn quá nhỏ nên không hề biết mẹ đã chết. Tuy nhiên nhiều người lo ngại đây có thể sẽ trở thành vết thương tâm lý khó chữa lành khi đứa trẻ lớn lên và biết được những gì đã xảy ra.

Hiện người chồng đã trở về nhà để lo hậu sự cho vợ, đồng thời đưa cô con gái nhỏ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.