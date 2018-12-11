Dùng chiếc khăn dài che nắng cho con, người mẹ đâu ngờ rằng chỉ ít phút sau đó, chính chiếc khăn này lại cướp đi mạng sống của đứa trẻ chỉ mới 19 tháng tuổi.

Từng mất đứa con gái 8 tuổi cách đây 2 năm, mới đây người mẹ trẻ Phillipines lại đau đớn chứng kiến cậu con trai 19 tháng tuổi chết ngay trên tay của mình.

Vào ngày 2/12, chị Lorna Stephanie Nueva (sinh năm 1993) cùng mẹ đưa con trai đi khám bệnh.

Người mẹ khóc ngất bên thi thể con trai nhỏ - Ảnh: Mirror

Lúc về, bà Rosita Tejano (sinh năm 1973, mẹ của chị Nueva) cầm lái, con gái cùng cháu ngoại ngồi phía sau. Để tránh nắng gió, chị Nueva dùng chiếc khăn lụa dài màu vàng trùm lên đầu đứa trẻ. Sau đó chiếc khăn bất ngờ bị cuốn vào bánh xe máy. Đầu bé trai bị cuốn chặt vào khăn choàng dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra tại Samar, Philippines - Ảnh: Mirror

Vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, hai người phụ nữ không thể làm gì. Người mẹ đã cầu xin người đi đường giúp đỡ nhưng nạn nhân đã chết trước khi xe cứu thương đến. Vụ tai nạn khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng bàng hoàng, ai nấy đều xót xa trước cái chết thương tâm của cậu bé.

Trong lúc người mẹ vô ý, chiếc khăn quàng cổ vướng vào bánh xe khiến cậu bé 19 tháng tuổi chết thương tâm - Ảnh: Mirror

Người mẹ đau đớn gào khóc bên thi thể con trai: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi choàng chiếc khăn của mình cho con trai để tránh nắng. Tôi ôm con trai còn mẹ tôi thì lái xe phía trước. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi không thể giữ thằng bé lại khi nó bị kéo xuống”.

Cơ quan chức năng địa phương cho biết, sau vụ tai nạn kinh hoàng, cả bà ngoại và người mẹ vẫn đang bị sốc nặng.

Chống trả tên hàng xóm cưỡng hiếp mẹ, cậu học sinh bị đánh mất nửa hộp sọ, mẹ đau đớn không dám đến thăm con Trước bi kịch quá khủng khiếp của con trai, người mẹ gần như không thể đối mặt với sự thật và trong suốt gần 2 năm sau đó, cô chỉ dám đến bệnh viện thăm con vài lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-19-thang-tuoi-chet-vi-mot-chiec-khan-nguoi-me-om-thi-the-khoc-ngat-ben-duong-307267.html