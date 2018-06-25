Xe khách gặp tai nạn thảm khốc, hàng chục giáo viên bị hất văng ra ngoài

Thế giới 25/06/2018 18:14

Trên đường đưa giáo viên đi trao đổi học tập, xe khách bất ngờ gặp tai nạn khiến hàng chục người bị hất văng ra ngoài.

Theo thông tin từ Liveleak, tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào ngày 23/6 tại thành phố Thanh Viễn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Vào ngày xảy ra sự việc, chiếc xe khách chở 33 giáo viên đang trên đường từ thành phố Thiều Quan đến thành phố Châu Hải (tỉnh Quảng Đông).

Xe khách gặp tai nạn thảm khốc, hàng chục giáo viên bị hất văng ra ngoài - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến 10 người thương vong - Ảnh cắt từ clip

Khi chiếc xe chuẩn bị vào đường hầm thì bất ngờ bị lật. Sau khi xoay tròn một vòng, chiếc xe bị lật ngang. Hàng chục giáo viên bị văng ra ngoài, kêu khóc thảm thiết. Tai nạn khiến giao thông khu vực bị ùn tắc. Nhiều người đi đường đã dừng lại giúp kéo các nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài, đưa người bị thương đến bệnh viện.

Vụ việc khiến 3 người tử vong và 7 người bị thương. Hiện các nạn nhân sống sót trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng bàng hoàng. Một nhân chứng có mặt tại đó run rẩy kể lại: "Chiếc xe đột nhiên quay vòng rồi lật ngang. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi, tiếng thét của những người xung quanh càng khiến tôi run sợ hơn. May mắn là không có nhiều người tử vong".

"Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp tai nạn kinh hoàng như vậy. Mặc dù không bị thương nhưng tiếng kêu la của mọi người khiến tôi ám ảnh mãi", một giáo viên khác chia sẻ.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông xe khách lật

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