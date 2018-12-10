Mẹ vứt con 3 tháng tuổi ngoài ban công gió rét vì 'bực mình' với chồng cũ

Theo Dailymail, Elizaveta Klimova (20 tuổi) đến từ thành phố Balakovo của Nga đã vứt con gái 3 tháng tuổi của mình bên ngoài ban công rét mướt trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đáng phẫn nộ hơn, cô ta còn chụp ảnh gửi cho chồng cũ mình để "dằn mặt".

Mới đây, câu chuyện người mẹ vứt con 3 tháng tuổi ngoài ban công trong thời tiết giá rét chỉ vì "bực mình" thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hấu hết đều cho rằng người phụ nữ này không xứng được làm mẹ.

Đính kèm bức ảnh là lời cảnh cáo của Elizaveta: "Về mà nhìn mặt con anh lần cuối đi. Tôi vứt nó ngoài ban công rồi. Chẳng mấy chốc nó sẽ chết cóng đấy. Con anh làm tôi điên tiết lắm rồi".

Những bức ảnh này sau đó đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Người dùng mạng vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến đứa bé 3 tháng tuổi đang khóc ngặt nghẽo trong chiếc giỏ đặt ngoài ban công.

Anh Alexander Potryasov (28 tuổi, chồng Elizaveta) cho biết, mục đích anh đăng những hình ảnh trên lên mạng là để Elizaveta bị tước quyền nuôi con. Người đàn ông cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh con gái bị chết rét hoặc bị ném đi đâu đó mỗi khi vợ cũ mình thấy không vui.

Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ ngoài ban công -20°C - Ảnh: Dailymail

Sau khi những bức ảnh được đăng tải công khai, Elizaveta đã cáo buộc chồng cũ "để cô ta nuôi con một mình mà không chu cấp đồng nào". Anh Alexander khẳng định, mình không thể chăm sóc con vì công việc quá bận rộn, không hề bỏ mặc con gái.

Hàng xóm của Elizaveta kể lại, Alexander đã bỏ đi ngay sau khi con gái chào đời. Hiện anh ta đang sống ở thị trấn Volsk ngay cạnh bên. Cặp đôi thường xuyên cãi vã căng thẳng rồi dẫn tới ly hôn. Sau khi ly dị, mối quan hệ càng trở nên khó khăn hơn.

Người mẹ bị cáo buộc tội bạo hành con cái - Ảnh: Dailymail

Sau khi những bức ảnh bé gái 3 tháng bị mẹ bạo hành lan truyền rộng rãi, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra. Những bức ảnh được xác định là chụp vào tháng 10 năm nay. Đứa trẻ đã được các nhân viên y tế kiểm tra, sức khỏe hiện tại bình thường.

Tại thời điểm người mẹ vứt con ra ngoài ban công, nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới mức đóng băng, ước tính khoảng -20°C. Sau đó, Elizaveta đã bị cáo buộc tội ngược đãi, không làm tròn trách nhiệm với con cái và bị xử phạt theo pháp luật.