Mẹ bỏ đi, bé gái 6 tuổi một mình chăm sóc cha tàn tật suốt nhiều năm

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh con gái nhỏ chăm sóc cho người cha vô cùng tận tâm đã thu hút hơn 360.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

Khoảng 4 năm trước, anh Tian Haicheng, 38 tuổi, sống tại Hải Nguyên, Ninh Hạ (Trung Quốc) bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến anh mất khả năng đi lại, hai tay bị tàn tật nên không thể làm việc nuôi sống gia đình. Thế nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, một thời gian sau, vợ của Tian ôm con trai bỏ đi, bỏ lại người chồng với con gái 6 tuổi.

Từ đây, con gái Tian trở thành "bà nội trợ" trong gia đình. Cô bé nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho người cha bệnh tật.

Ở độ tuổi của cô bé, một số đứa trẻ còn chẳng thể chăm sóc cho bản thân. Thế nhưng con gái của Tian đã chứng minh mình vừa đảm đang, vừa kiên cường.

Mẹ bỏ đi, bé gái quán xuyến việc nhà và chăm sóc người cha tàn tật - Ảnh cắt từ clip

Theo đoạn clip được dân mạng chia sẻ, cô bé bôi thuốc lên vết thương cho cha, phụ đẩy xe lăn, đọc sách và đỡ cha lên giường đi ngủ.

Nhờ lòng hiếu thảo của cô con gái, anh Tian đã vượt qua được căn bệnh trầm cảm và có niềm tin trong cuộc sống. Hiện tại, anh hy vọng cơ thể hồi phục để giảm bớt gánh nặng cho con.

Bé gái bôi thuốc lên vết thương và giúp cha ngồi lên xe lăn - Ảnh cắt từ clip

Thời gian gần đây, Tian thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và clip của hai cha con lên mạng xã hội. Nhờ cư dân mạng chia sẻ, kha khá người đã biết được hoàn cảnh khó khăn của Tian và chủ động giúp đỡ.

Người cha cho biết con gái chính là hy vọng sống của anh - Ảnh cắt từ clip

Phần lớn mọi người đều ngưỡng mộ sự trưởng thành của cô bé và khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của em. Bên cạnh đó, một số người lại tỏ ra thương cảm trước hoàn cảnh éo le của cô bé vì em không có được tuổi thơ hồn nhiên, vô tư như bạn bè cùng trang lứa.