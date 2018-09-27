Hành động bất ngờ của hung thủ sau khi dùng chày, dao sát hại vợ do mâu thuẫn gia đình

Tin nóng 27/09/2018 11:39

Con gái đi làm về phát hiện mẹ chết trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Trong khi đó, chồng nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường.

Ngày 27/9, Công an TPHCM đang tạm giữ nghi can Võ Đinh Hùng (55 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Nạn nhân là vợ của Hùng, bà Nguyễn Thị L. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trước đó, tối 20/9, chị V.T.B.T. (21 tuổi, con gái của nạn nhân) trở về nhà ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu bị đột nhập.

Vào trong kiểm tra, chị T. bàng hoàng phát hiện mẹ mình nằm bất động trong nhà vệ sinh với nhiều vết thương trên người nên vội tri hô người dân xung quanh, sau đó trình báo vụ việc lên công an địa phương.

Người đàn ông dùng chày, dao giết vợ ở Bình Chánh
Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hùng sát hại vợ rồi lấy xe máy bỏ trốn về quê. Trên đường đi, Hùng nghĩ mình không thể thoát tội nên quyết định đi đầu thú - Ảnh: minh họa: Internet

Qua khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà L. có nhiều vết thương ở mặt, vai và hai tay. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, trong nhà không bị mất trộm, đồ đạc cũng không bị xáo trộn nên cơ quan công an nhận định hung thủ là người quen của nạn nhân.

Trong khi đó, chồng của bà L. cũng không có mặt ở nhà nên công an nghi vấn người này có liên quan đến vụ án.

Theo thông tin mới nhất từ Người Lao Động, Võ Đinh Hùng đã đến Công an TP Nha Trang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ mình.

Hùng khai nhận, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi lớn tiếng. Trong lúc tức giận, Hùng dùng chày, dao sát hại vợ.

Gây án xong, Hùng lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường với ý định chạy về quê ở tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên trên đường đi Hùng nghĩ mình không thể chạy thoát nên đã đến trụ sở Công an TP Nha Trang khai nhận mọi tội lỗi.

Hiện Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã bàn giao đối tượng Võ Đinh Hùng cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

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