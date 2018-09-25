Vụ bé 10 tuổi bị bố ruột cứa cổ chết vì đòi đi tập múa trung thu: Mẹ bỏ đi, tuổi thơ lớn lên cùng đòn roi

Tin nóng 25/09/2018 14:33

Theo người dân địa phương, Lý có tiếng là nghiện rượu, mỗi lần say xỉn là đánh đập vợ con không thương tiếc. Cách đây 3 năm, vợ Lý bỏ đi, để lại 3 con thơ dại.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ cái chết của cháu Nguyễn Thị Khánh Nhi (10 tuổi, con gái ruột của Lý). Sáng 23/9, cháu Nhi bất ngờ bị một nhát dao cứa vào cổ, đứt động mạch và cổ họng dẫn đến tử vong.

Hoàn cảnh đáng thương của bé gái 10 tuổi bị bố cứa cổ chết

Bước đầu, Lý khai nhận do không muốn con gái đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm trung thu nên bắt con ở nhà. Đến sáng 23/9, cháu Nhi lại tiếp tục xin được đi tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng Lý không đồng ý. 

Tức giận vì bị con gái cãi lại, Lý không kiềm chế được nên sẵn con dao trên tay, đối tượng đã cứa cổ cháu Nhi, khiến cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ bé 10 tuổi bị bố ruột cứa cổ chết vì đòi đi tập múa trung thu: Mẹ bỏ đi, tuổi thơ lớn lên cùng đòn roi - Ảnh 1
Chiếc giường trong nhà nạn nhân dính đầy máu - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo Người Đưa Tin, cháu Nhi có một chị và một em gái. Tại địa phương, Lý có tiếng là nghiện rượu, mỗi lần say xỉn là lại đánh đập vợ con. Không chịu nổi, người vợ đã bỏ đi cách đây 3 năm. Vì việc này, Lý chẳng những không tu chí làm ăn để nuôi các con ăn học mà còn thường xuyên rượu chè rồi đánh đập 3 đứa con.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm việc không có mẹ chăm sóc, chị và em của Nhi được gửi vào làng trẻ em SOS từ năm 2016. Còn cháu Nhi do gia đình muốn giữ lại để chăm sóc cho bà nội nên được bác ruột đưa về cưu mang.

Khoảng cuối tháng 8, Lý trở về nhà sau một thời gian đi làm ăn xa. Lúc này, bé Nhi đang ở nhà bác ruột. Lý liền bắt con gái về ở với mình, không cho ở nhà bác nữa. Chẳng ai ngờ cô bé mới về sống với bố được vài ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Vụ bé 10 tuổi bị bố ruột cứa cổ chết vì đòi đi tập múa trung thu: Mẹ bỏ đi, tuổi thơ lớn lên cùng đòn roi - Ảnh 2
Không ai ngờ bé Nhi mới về sống với bố được vài ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Người Đưa Tin

Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến (giáo viên chủ nhiệm của em Nhi) cho biết cô rất sốc khi nghe tin Nhi tử vong. Ở trường, Nhi là một học sinh rất ngoan và có học lực tốt, luôn được thầy cô và các bạn quý mến. 

Cuối tuần vừa rồi, khi Nhi không làm bài tập về nhà, cô giáo có hỏi lý do tại sao thì Nhi kể: ''Bố về nên bị bắt ra ở với bố, mà nhà lại không có điện nên không làm bài tập được. Bố bắt ngủ cùng, không cho ngủ riêng''.

Ông Nguyễn Văn H. (bác ruột, người cưu mang cháu N.) tâm sự: ''Cháu ở với tôi mãi thì không sao, thế mà bố nó mới về được vài ngày thì... Ở nhà, Nhi là đứa rất ngoan và lễ phép. Còn ở trường cháu học giỏi môn Toán lắm, mỗi khi đi học về buổi tối hai bác cháu vẫn nói chuyện với nhau, bàn luận về những bài toán khó''.

Lời kể bàng hoàng của nhân chứng

Theo Người Đưa Tin, nơi Lý và con gái sinh sống là căn nhà cấp 4 nhỏ bé, bên trong đồ đạc lộn xộn. Phía chiếc giường bên tay trái có một vũng máu rất lớn chảy từ giường xuống đất và còn những vệt máu kéo dài ra tận ngoài cửa.

Vụ bé 10 tuổi bị bố ruột cứa cổ chết vì đòi đi tập múa trung thu: Mẹ bỏ đi, tuổi thơ lớn lên cùng đòn roi - Ảnh 3
Sau khi bé Nhi ôm vết thương chạy ra đường kêu cứu, ông Lý cũng từ trong nhà chạy ra - Ảnh: Người Đưa Tin

Đã hai ngày trôi qua, người dân trong thôn vẫn bàn tán xôn xao về cái chết của cháu bé xấu số. 

Anh Lâm (Trưởng thôn Hoàng Hà), người phát hiện sự việc và đưa bé Nhi đi cấp cứu kể lại: vào khoảng 7 giờ sáng 23/9, anh đang hái chè ở khu vực gần nhà Lý thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét của người dân xung quanh. Anh Lâm vội chạy đi xem thì bàng hoàng thấy cháu Nhi gục xuống đường (cách nhà khoảng 30m), miệng kêu cứu không thành tiếng, tay ôm cổ đang chảy máu xối xả. Mọi người đang sơ cứu cho cháu bé thì Lý từ trong nhà chạy ra.

Người dân lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên Nhi đã tử vong do mất máu quá nhiều. Còn Lý được giao cho cơ quan công an điều tra xử lý.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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