Thông tin gây bất ngờ về hung thủ chém chết mẹ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát

Tin nóng 20/09/2018 15:04

Vụ án mạng khiến người dân trong thôn vô cùng đau lòng. Nhiều người đã đến thăm hỏi gia đình, đưa tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tối 17/9, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã dùng dao chém mẹ ruột là Nguyễn Thị Tiệp (88 tuổi) tử vong. 

Tiếp đó, Lương dùng đòn tre đánh vào đầu chị Nguyễn Thi Việt (51 tuổi, vợ của Lương) khiến người này bị thương. Gây án xong, Lương dùng dao tự đâm vào bụng để tự sát. Vụ án mạng khiến người dân thôn Hòa Bình vô cùng đau lòng. Nhiều người đã đến thăm hỏi gia đình, đưa tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thông tin gây bất ngờ về hung thủ chém chết mẹ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát - Ảnh 1

Người dân đến tham dự tang lễ của nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Anh Nguyễn Văn Đức (người nhà nạn nhân) cho biết, khoảng gần 4 năm nay Lương chìm trong bia rượu, mỗi lần say xỉn là lại to tiếng với vợ và mẹ.

Bình thường khi tỉnh táo, Lương là người rất hiền lành, nhẹ nhàng. Còn khi say thì giống như biến thành một người khác, trở nên dữ dằn và cục súc. Trước khi ra tay đoạt mạng mẹ mình, Lương từng nhiều lần bạo hành vợ, theo Vietnamnet.

Ông Tạ Quang Nguyện, Trưởng công an xã Đồng Tân cho biết, nguyên nhân vụ án mạng là do Lương uống rượu say sau đó cãi vã, xô xát rồi sát hại mẹ ruột.

Như đã đưa tin, lực lượng chức năng xã Đồng Tân nhận được tin báo từ người dân về vụ án mạng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, bà Tiệp nằm bất động trong vũng máu, cằm và má trái có vết chém sâu. Lương nằm gục dưới nền nhà, trên bụng có nhiều vết thương do dao đâm. Còn chị Việt đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Cơ quan công an đã thu được 3 hung khí bao gồm: đòn gánh bằng tre, một dao chặt củi, một dao nhọn được cho là hung khí Lương dùng gây án.

Lãnh đạo Công an xã Đồng Tân cho biết, ở địa phương, nghi phạm không có biểu hiện gì bất thường. Gia đình sống hạnh phúc, có 4 người con, 3 cô con gái đã đi lấy chồng, còn một người con trai chưa lấy vợ.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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