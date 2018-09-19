Nghi ngờ vợ ngoại tình nên Tiến theo dõi và chặn hỏi nhưng người vợ không trả lời. Tức giận, Tiến cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hôm nay (19/9), TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tiến (SN 1992, ngụ thôn Thuận Hạnh, huyện Đắk Mil) về tội Giết người.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Huyền Tr. (SN 1997), vợ của Tiến.

Bực tức vì vợ không trả lời câu hỏi của mình, Tiến dùng dao đâm vợ tử vong - Ảnh: Kiến Thức

Theo cáo trạng, sau khoảng 5 năm kết hôn và chung sống, Tiến và chị Tr. xảy ra mâu thuẫn. Đầu năm 2018, chị Tr. đưa con trai 4 tuổi bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống. Rạng sáng 22/6, Tiến nghi ngờ vợ có nhân tình nên rình ở gần nhà bố mẹ vợ để theo dõi chị Tr.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Tiến thấy Tr. cùng em trai chạy xe máy ngang qua nên chặn lại hỏi. Tuy nhiên chị Tr. không trả lời Tiến.

Bực tức, Tiến ra tay đánh vợ khiến chị Tr. cuống cuồng bỏ chạy và bị vấp ngã. Tiếp đó, Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị Tr. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tiến bỏ trốn vào chòi rẫy rồi dùng dao cắt tay tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX xét thấy bị cáo Trần Anh Tiến phạm tội nghiêm trọng nên tuyên phạt mức án chung thân và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 169 triệu đồng.

Ngày 6/9 vừa qua, Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cũng ra tay sát hại vợ chỉ vì một câu nói.

Bị cằn nhằn chuyện đi uống rượu, Nam dùng kéo đâm vợ tử vong - Ảnh: VnExpress

Khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi, vợ Nam) đang dọn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Nguyên nhân vì chị Chi cằn nhằn chuyện Nam đi nhậu trước đó.

Tức giận, Nam dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị Chi gục ngã trên sàn nhà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện nghi phạm Nam đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

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