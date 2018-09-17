Bị vợ cằn nhằn chuyện nhậu nhẹt, Nam dùng kéo đâm vợ tử vong ngay trước bữa cơm tối.

Sáng nay (17/9), Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm là Nguyễn Thành Nam (26 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân) hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi phạm Nguyễn Thành Nam - Ảnh: VnExpress Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6/9, trong lúc chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi, vợ Nam) đang dọn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Nguyên nhân vì chị Chi cằn nhằn chuyện Nam đi nhậu trước đó. Tức giận, Nam dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị Chi gục ngã trên sàn nhà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ án xảy ra tại nhà mẹ ruột chị Chi. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Bị cằn nhằn chuyện đi uống rượu, Nam dùng kéo đâm vợ tử vong - Ảnh: VnExpress Trước đó ngày 25/7, xã Canh Hiến, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) xảy ra vụ án con đánh cha ruột tử vong vì bị la rầy chuyện nhậu nhẹt. Đêm cùng ngày, Lê Hồng Thanh (51 tuổi, ngụ xã Canh Hiến) rủ một số bạn bè tới nhà để ăn uống, nhậu nhẹt. Do thiếu ghế ngồi nên Thanh đã sang nhà cha ruột là cụ Lê Văn Cẩn (84 tuổi) ở kế bên để lấy. Khi về nhà, ông Cẩn thấy Thanh lấy ghế cho bạn nhậu ngồi nên buông lời phàn nàn. Bực tức khi đang nhậu với bạn lại bị cha mắng, Thanh lao vào đánh cụ Cẩn tới tấp. Bị la rầy chuyện nhậu nhẹt, Thanh lao vào đánh cha già đến tử vong mặc cụ ông van xin tha mạng - Ảnh: Thời Đại Mặc cha ruột khóc lóc van xin tha mạng, Thanh vẫn không chịu dừng tay, còn đe dọa mọi người ai dám đưa ông Cẩn đi cấp cứu sẽ đánh chết. Kết quả, nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Cẩn bị thương khắp người, nặng nhất là phần mặt và cổ, gãy 9 xương sườn, dập phổi.

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