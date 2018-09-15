Vụ cô gái 17 tuổi bị chồng hờ sát hại dã man: Cuộc đời cay đắng của nạn nhân xấu số

Xã hội 15/09/2018 15:12

Chẳng ai ngờ người chung sống với cô gái như vợ chồng lại nhẫn tâm ra tay sát hại cô dã man.

Giết vợ hờ rồi tự tử

Những ngày gần đây, vụ án mạng thiếu nữ Châu Thúy H. (17 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) bị chồng hờ sát hại khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót. 

Hầu hết mọi người đều không dám tin chính Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi, ngụ phường 10, TP. Mỹ Tho), người chung sống với H. như vợ chồng cả năm nay lại nhẫn tâm xuống tay giết hại cô.

Theo thông tin ban đầu, Hảo chung sống như vợ chồng với H. khoảng 1 năm nay nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Khoảng 15 giờ ngày 7/9, bà C.T.L. (57 tuổi, mẹ nuôi chị H.) đang nằm ở trong nhà thì nghe tiếng con gái kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng ngủ nên chạy vào xem.

Tại đây, bà L. bàng hoàng khi chứng kiến Hảo đang cầm dao đâm nhiều nhát vào người con gái mình nên can ngăn. Tuy nhiên, Hảo vẫn không dừng tay, tiếp tục đâm nhiều nhát khiến H. bất tỉnh rồi dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát.

Lúc này bà L. tri hô nên người dân xung quanh chạy đến đưa H. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Nghi phạm Hảo cũng không giữ được tính mạng sau khi dùng dao tự sát.

Vụ cô gái 17 tuổi bị chồng hờ sát hại dã man: Cuộc đời cay đắng của nạn nhân xấu số - Ảnh 1
Căn phòng nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Cuộc đời cay đắng của nạn nhân xấu số

Mấy ngày nay, rất đông người dân địa phương đến nhà bà C.T.L. để chia buồn, đồng thời cảm thông với mất mát lớn mà bà L. đang phải gánh chịu.

Từ khi xảy ra vụ việc, bà L. bỏ ăn, bỏ uống, ngày đêm ngồi bên bàn thờ gọi tên con gái trong đau đớn, tuyệt vọng. Bà D. (hàng xóm) cho biết, H. bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, may mắn được bà L. nhận về nuôi dưỡng, yêu thương như con ruột.

Do hoàn cảnh khó khăn, năm lên lớp 10, H. quyết định nghỉ học, đi làm thuê để phụ giúp mẹ nuôi kiếm thêm thu nhập. Sau đó không lâu thì chị H. đem lòng yêu Hảo. Dù chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng cặp đôi vẫn dọn về chung sống như vợ chồng. Mối quan hệ rất được hai bên ủng hộ, dự định làm đám cưới khi chị H. đủ tuổi.

Hảo làm nghề lái xe, còn chị H. ra chợ phụ bán hàng cho người quen kiếm thu nhập. Người dân địa phương luôn đánh giá chị H. là ngoan hiền, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Chẳng ai ngờ có ngày chị lại bị người mình yêu xuống tay sát hại.

Vụ cô gái 17 tuổi bị chồng hờ sát hại dã man: Cuộc đời cay đắng của nạn nhân xấu số - Ảnh 2

Vụ cô gái 17 tuổi bị chồng hờ sát hại dã man: Cuộc đời cay đắng của nạn nhân xấu số - Ảnh 3
Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Thời Đại

Ông N.V.N (cha ruột Hảo) vẫn chưa thể tin con mình ra tay sát hại vợ rồi tự tử. Ông N. từ lâu luôn coi H. là con dâu trong nhà. "Bình thường hai đứa chúng nó rất thương yêu nhau và ít khi thấy xích mích, cãi cọ. Vậy mà, không hiểu lí do gì thằng Hảo lại dại dột như thế. Giờ con trai mất, con dâu cũng không còn, nỗi đau này với gia đình tôi biết bao giờ cho nguôi", ông N. chua xót nói.

Theo người dân trong xóm, bà L. hàng ngày đi bán vé số dạo. Hôm xảy ra sự việc, bà nghỉ ở nhà dưỡng bệnh và ngã quỵ khi chứng kiến con gái bị sát hại. Người phụ nữ không chồng không con, những tưởng về già sẽ có người nương tựa, không ngờ lại lâm vào cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Thiếu nữ 17 tuổi bị chồng hờ sát hại ở Tiền Giang: Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân đau lòng?

Thiếu nữ 17 tuổi bị chồng hờ sát hại ở Tiền Giang: Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân đau lòng?

Theo cha của nghi phạm, trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một bức thư của H. để lại trước khi bị chồng hờ sát hại.

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Từ khóa:   chồng giết vợ giết người án mạng

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