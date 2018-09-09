Liên quan đến vụ án mạng thiếu nữ Châu Thúy H. (17 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) kêu cứu tuyệt vọng trước khi bị bạn trai giết hại, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót trước cái chết thương tâm này. Hôm nay (9/9), rất đông hàng xóm, bạn bè đã có mặt tại nhà riêng để đưa tiễn H. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hầu hết mọi người đều không dám tin chính Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi, ngụ phường 10, TP. Mỹ Tho), người chung sống với H. như vợ chồng cả năm nay lại nhẫn tâm xuống tay giết hại cô.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hảo chung sống như vợ chồng với H. khoảng 1 năm nay nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Bà Nga (63 tuổi, dì của H.) chia sẻ, H. bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra. Sau đó, H. được bà Lượm, một người phụ nữ sống độc thân mang về nuôi dưỡng, yêu thương như con ruột.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân - Ảnh: Thời Đại

Do nhà nghèo, H. chỉ học đến lớp 10 rồi nghỉ. Sau đó H. đi tìm việc làm để giúp mẹ nuôi trang trải cuộc sống. Những tưởng cô gái trẻ đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, ai ngờ tình yêu đó lại đưa tới kết quả đau thương.

Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân vụ án?

Hôm xảy ra vụ án (ngày 7/9) bà Lượm không đi bán vé số vì phải ở nhà dưỡng bệnh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người mẹ nghe tiếng con gái kêu cứu thất thanh phát ra từ phòng ngủ nên chạy vào xem.

Tại đây, bà Lượm bàng hoàng khi chứng kiến Hảo (người yêu H.) đang cầm dao đâm nhiều nhát vào người con gái mình nên can ngăn.

Tuy nhiên, Hảo vẫn không dừng tay, tiếp tục đâm nhiều nhát khiến H. bất tỉnh rồi dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát.

Căn phòng ngủ nơi Hảo sát hại bạn gái - Ảnh: Thời Đại

Lúc này bà Lượm tri hô nên người dân xung quanh chạy đến đưa H. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Nghi phạm Hảo cũng không giữ được tính mạng sau khi dùng dao tự sát.

Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt để khám nghiệm, điều tra vụ án. Lúc này ông N.V.N. (59 tuổi, cha của Hảo) cũng có mặt để hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều tra.

Ông N. thông tin, trong lúc tra xét hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ một bức thư của H. để lại. Tuy nhiên, nội dung bức thư này vẫn chưa được cơ quan công an công bố. Theo suy đoán, nội dung bức thư hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc Hảo dùng dao đâm chết "vợ" trẻ rồi tự sát.

Công an thu giữ một bức thư của cô gái trẻ để lại trước khi bị bạn trai sát hại - Ảnh: Thời Đại

Ông N. cho biết thêm, Hảo và H. chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hảo là tài xế ô tô, còn H. thì buôn bán ở chợ. Trước giờ cặp đôi vẫn rất yêu thương nhau, vụ án mạng khiến ông N. vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.