Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đối tượng Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại TP Hưng Yên) đã khai nhận hành vi sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và Nguyễn Thị Hoa vào đêm 17/8.

Ông Đặng Văn Thủy, Trưởng khu phố An Bình cho biết, Đinh Công Tráng là đối tượng trong diện quản lý của địa phương vì từng có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và nghiện ma túy.

Sau khi biết tin, nhiều người dân ở khu phố An Bình (phường An Tảo, TP. Hưng Yên, nơi gia đình nghi phạm Tráng sinh sống) vô cùng bàng hoàng, thậm chí không tin đây là sự thật. Dù Tráng là đối tượng nghiện hút, từng có tiền án, trộm cắp nhưng không ai ngờ Tráng lại ra tay tàn độc đến thế.

Vụ án mạng gây rúng động cả làng quê - Ảnh: Thời Đại

Gia đình Tráng được biết tới là gia đình gia giáo, nề nếp. Trước khi sa ngã, Tráng đã tốt nghiệp ĐH Luật và từng có 2 năm làm cán bộ tư pháp ở phường An Tảo. Sau này Tráng để xảy ra một số vi phạm và bị cho thôi việc.

Sau khi nghỉ việc, Tráng lên Hà Nội một thời gian rồi gây ra vụ án hiếp dâm một cô gái vào năm 2009 và bị phạt tù.

Mãn hạn tù, Tráng về địa phương lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì hai vợ chồng ly dị, Tráng tiếp tục lấy vợ hai và có một cô con gái.

Cha mẹ suy sụp hoàn toàn khi biết con trai gây ra tội ác

Chia sẻ với Thời Đại, ông Tr. (73 tuổi, bố của Tráng) cho biết, dù từng có tiền án nhưng gia đình không thể ngờ Tráng lại ra tay dã man, tàn ác đến như vậy.

Cha của nghi phạm suy sụp hoàn toàn khi biết tội lỗi của con trai - Ảnh: Thời Đại

Với dáng vẻ khắc khổ, cơ thể ốm yếu do từng 2 lần bị tai biến, ông Tr. thở dài thất vọng khi nghĩ đến cậu con trai từng được ăn học tử tế, nay lại gây ra tội ác khó lòng dung thứ. Ông đành tự nhủ nay con đã trưởng thành, làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cũng theo ông Tr., vợ ông đã khóc suốt mấy ngày qua khi biết con trai gây ra tội lỗi tày trời. Hiện bà rất suy sụp và chưa thể trả lời được bất cứ điều gì.