Bị cáo Zhu Xiaodong (31 tuổi) đã phải nhận án tử hình cho tội danh giết người giấu xác. Nạn nhân là Yang Libing (31 tuổi), cô vợ xinh đẹp của bị cáo.

Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã xét xử vụ án chồng sát hại vợ, phi tang xác gây rúng động dư luận địa phương khoảng 2 năm trước.

Theo cáo trạng, Zhu đã bóp cổ vợ rồi quấn thi thể trong một chiếc chiếu. Sau đó, y giấu xác vợ trong tủ đông ngoài ban công của căn hộ mà hai vợ chồng đang ở.

Suốt 3 tháng tiếp theo, Zhu đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của vợ để mạo danh cô nói chuyện với bạn bè, người thân. Qua những câu chuyện Zhu vẽ ra, ai cũng nghĩ Yang đang sống rất an yên, hạnh phúc. Đáng căm phẫn hơn, Zhu còn rút hết tiền của vợ ở ngân hàng để đưa các cô nhân tình đi du lịch khắp nơi.

Theo người thân, Yang là cô gái xinh đẹp và kiếm tiền rất giỏi - Ảnh: Dailymail

Theo cảnh sát, Zhu đã lên kế hoạch giết vợ và hắn không có bất cứ dấu hiệu hối cải nào. Đây là yếu tố khiến tòa án quyết định mức phạt tử hình.

Không chỉ mải miết du lịch với người tình, Zhu còn về ăn mừng sinh nhật bố mẹ vợ như bình thường vào tháng 2/2017. Hắn nói với nhà vợ rằng Yang đang gặp sự cố trong công việc nên không về được, mong cả nhà thông cảm. Chẳng ai ngờ đằng sau đó là vụ án mạng kinh hoàng.

Căn hộ nơi vợ chồng Zhu sinh sống, cũng chính là nơi hắn giấu xác người vợ xấu số - Ảnh: Dailymail

Một thời gian sau, gia đình Yang bắt đầu hoài nghi vì không thể nói chuyện được với cô. Cả nhà báo cảnh sát và khám phá ra sự thật kinh hoàng. Cha mẹ của Yang phải nhập viện cấp cứu vì không chấp nhận được sự thật. Cả thành phố Thượng Hải không khỏi phẫn nộ trước tội ác của Zhu.

Bố của nạn nhân cảm thấy tòa án đã xử đúng người, đúng tội - Ảnh: Dailymail

Sau khi nghe kết luận của tòa án, bố của Yang đã phát biểu trước truyền thông: "Tôi xin cảm ơn luật sư, những phương tiện truyền thông, mạng xã hội và những người đã ủng hộ gia đình tôi tìm lại công lý cho con gái. Tôi hài lòng với quyết định của tòa án. Tôi sẽ đến mộ và nói cho con gái mình nghe rằng kẻ ác đã bị trừng trị".

Mẹ nạn nhân khóc ngất vì xót thương con gái - Ảnh: Dailymail

Cha của nạn nhân tỏ ra khá bình tĩnh, tuy nhiên mẹ của cô đã không kiềm được mà khóc ngất tại phiên tòa. Bà cho biết bản thân quá đau đớn và nỗi đau mất con đã khiến bà gục ngã.