Mới đây, một nàng dâu trẻ đã đăng tải hình ảnh món cháo chân chó được mẹ chồng chuẩn bị khiến người xem không biết nên cười hay nên khóc.

Trên một số diễn đàn dành cho phụ nữ trên Facebook, có không ít những tâm sự dở khóc dở cười xung quanh chuyện ở cữ sau sinh. Đây là giai đoạn quan trọng để người phụ nữ hồi phục sức khỏe sau 9 tháng mang thai và sinh nở. Tuy nhiên, chính vì phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác nên nhiều mẹ trẻ đã gặp phải những tình huống oái oăm.

Nhìn nồi cháo ai cũng có thể thấy hạt gạo nở chưa hết và chưa được nhừ lắm. Ám ảnh hơn cả là chiếc chân chó đen sì với nguyên 5 móng chân nhô lên khiến người xem sợ hãi. Một số khác thì ôm bụng cười vì quá hài hước.

Nhìn chiếc chân chó đen sì trong nồi cháo trắng hiếm ai mà cảm thấy ngon miệng cho được - Ảnh: Facebook

Câu chuyện lạ lùng lập tức thu hút sự quan tâm của hội mẹ bỉm và gây ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên tỏ ra kinh sợ và khuyên nàng dâu trẻ nhất định đừng đụng đến món ăn "quái dị" này, bên kia lại cho rằng món ăn này thực ra không kinh khủng như mọi người tưởng tượng.

"Nói chị đừng buồn chứ nhìn nồi cháo em mắc ói quá. Ai lại để nguyên cái chân chó đen thui thế kia. Nếu là em thì có chết em cũng không ăn", K.H. bình luận.

"Hồi mình ở cữ mẹ chồng cũng bắt ăn cái này, mình phải lén đổ đi cho đỡ mất lòng các cụ. Mình không dám ăn thịt chó xưa giờ, đặc biệt là nguyên cái chân chó nhìn như...sắp bị cào vào mặt thế kia", T.L. bày tỏ.

"Ở quê mình các cụ cũng bảo ăn cái này nhiều sữa nên lúc mới đẻ cũng nấu bảo ăn nhưng không để nguyên chân như này, chặt nhỏ ra cơ. Nhưng mà vừa đụng đũa thằng em nó bảo chị ơi con ve chó nó toàn ở kẽ chân, em vừa bắt bao nhiêu thế là mình không dám ăn luôn'', N.N. kể.

"Sao không chặt nhỏ rồi ninh nhừ ra, thêm ít hành vào cho ngon mắt. Nói thế thôi chứ mình cũng chẳng dám ăn", P.D. bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có một số mẹ bỉm khác dành lời khen cho người mẹ chồng này. Dù món cháo chưa được thành công nhưng đó cũng là tâm ý của mẹ chồng dành cho con dâu mình.

"Hành động của một số bà mẹ khi chăm con chăm cháu chưa hẳn đúng nhưng cũng xuất phát từ tấm lòng, từ tình thương. Vậy nên các mẹ đừng chê trách các cụ làm gì", H.Y. viết.