Bị dân mạng 'tấn công' trang cá nhân vì để thua trước Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo lên tiếng

Xã hội 30/08/2018 17:11

Thất bại trước Hàn Quốc khiến HLV Park Hang-seo nhận 'gạch đá' từ một số dân mạng quá khích. Mới đây, ông Park đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh vấn đề này.

Trong trận đấu bán kết giải bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra vào chiều qua (29/8), dù đã thi đấu hết sức mình nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam đã để thua Olympic Hàn Quốc với tỉ số 1-3.

Điều đáng buồn, HLV Park Hang-seo trở thành đối tượng bị công kích, gièm pha nhiều nhất trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã bố trí đội hình không phù hợp khiến đội tuyển Việt Nam thất bại.

Bị dân mạng 'tấn công' trang cá nhân vì để thua trước Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo lên tiếng - Ảnh 1

HLV Park Hang-seo bức xúc vì bị giả mạo tài khoản mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngoài ra, một số trang mạng xã hội mang tên HLV Park đã đăng những hình ảnh và thông điệp về đội tuyển Việt Nam cùng những phát ngôn nhận về vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Mới đây, thầy Park đã lên tiếng đính chính một số thông tin xung quanh vấn đề này với thái độ vô cùng bức xúc. 

Ông khẳng định mình không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào, kể cả Facebook, email: "Tôi biết mạng xã hội có nhiều người bình luận về cá nhân tôi. Tôi xin khẳng định các bạn thấy được trên mạng đều là giả hết. Tôi chỉ mong báo giới truyền đạt đến cho mọi người là cái đó không đúng. Những gì mà tôi truyền đạt là những gì tôi đứng đây nói với các bạn. Rất mong các bạn sẽ tiếp nhận thông tin chính xác", theo Báo Đất Việt.

Bị dân mạng 'tấn công' trang cá nhân vì để thua trước Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo lên tiếng - Ảnh 2

Ông Park khẳng định sẽ cố gắng hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam giành Huy chương đồng - Ảnh: Internet

Nói về trận đấu tranh huy chương đồng với đội tuyển UAE sắp tới, ông Park nhận định đối thủ có khả năng tấn công đa dạng, đặc biệt ở hai bên cánh, tuy nhiên khi sang hiệp 2, thể lực của họ bị suy giảm rõ rệt.

Vị huấn luyện viên khẳng định sẽ sát cánh cùng các học trò để giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Ông Park muốn đội tuyển "dứt điểm" trong vòng 90 phút, vì đá luân lưu sẽ gây mệt mỏi cho các học trò.

Thầy Park cũng cho biết hiện các cầu thủ đã ổn định tinh thần và không gặp trở ngại gì về sức khỏe. Tuy nhiên, ai nấy đều buồn về thất bại trước đội tuyển Hàn Quốc nên vị thuyền trưởng đang làm công tác tinh thần để giúp các cầu thủ phấn chấn trở lại.

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Từ khóa:   HLV Park Hang-seo Asiad 2018 đội tuyển u23 việt nam

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