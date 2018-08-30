Đi “bão” sau trận đấu Việt Nam gặp Hàn Quốc, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với một ông cụ vá xe. Có lỗi nhưng người này chẳng những không xin lỗi mà còn mắng chửi ông cụ khiến nhiều người bức xúc.

Câu chuyện được một trang fanpage nổi tiếng trong cộng đồng mạng chia sẻ. Theo đó, sau trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, dù đội nhà không chiến thắng nhưng các cổ động viên vẫn nhiệt tình đi “bão”. Trong lúc này, một người đàn ông chở theo vợ và con nhỏ làm đổ bình xăng của ông cụ vá xe trên lề đường. Thế nhưng thay vì xin lỗi thì người đàn ông này lại lao đến định đánh ông cụ.

Câu chuyện được một Facebooker chia sẻ trên fanpage: “Cách đây khoảng 40 phút, mình cũng xuống đường đi bão, đến đoạn Võ Văn Kiệt, Phó Đức Chính, TP.HCM. Mình thấy một người đàn ông trẻ ức hiếp cụ già bơm vá bánh xe lề đường. Lúc đó mình thấy anh ta chạy xe số màu đen, sau chở theo người phụ nữ cùng 1 đứa con bé chắc khoảng vài tháng tuổi. Không biết vì sao, anh ấy hùng hổ muốn đánh ông cụ vá xe tầm 50- 60 tuổi nhưng được mọi người can ngăn. Không dừng lại ở đó, hắn còn mở cốp xe lấy tiền lẻ ném xuống đất trước mặt cụ rồi bỏ đi mất. Nơi xảy ra vụ việc đươc một người đi đường chụp lại - Ảnh: Facebook Nhìn thấy ông cụ tay run run, nước mắt ứa ra nên mình ở lại hỏi thì cụ nói: ‘Bình xăng tui để trên lề nó chạy vô đá đổ nên tui chạy ra nói thì nó còn đòi đánh, thua mà các anh cũng đi bão làm gì rồi phá những người như tui. Bán 1 chai xăng vậy lời 2-3 nghìn mà nỡ nào nó đá đổ’.

Vừa nói nước mắt cụ lại chảy nhưng có vẻ muốn quay đi không cho mình thấy. Mình chụp được mỗi ảnh chỗ vị trí cụ ngồi lúc đầu thôi, cụ thấy mình chụp ảnh, cụ gạc tay không cho mình chụp. Mình hi vọng đăng lên 1 page lớn thì thanh niên đó đọc được. Mong anh suy nghĩ lại hành động ném đống tiền lẻ sỉ nhục người nghèo, hi vọng anh quay lại nói với cụ ấy 1 lời xin lỗi!” . Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi của người đàn ông này. “Không nghĩ rằng trên đời này lại có những kẻ như vậy, chỉ là ông cụ bán xăng, sinh sống qua ngày thôi mà lại làm vậy với cụ. Những kẻ ỷ thế có tiền rồi ức hiếp người khác, trước sau cũng gặp quả báo thôi”, H.N bình luận. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình “Thương cụ quá, những kẻ đu theo phong trào đi ‘bão’ đâu biết rằng những người xung quanh khó chịu vô cùng, vừa ồn ào lại phiền phức. Nếu vui vẻ thì cũng đừng ảnh hưởng đến người khác”, K.H nói. Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Mẹ đơn thân kém sắc bị 'ném đá' thậm tệ khi livestream bán hàng nuôi con nhỏ: Xấu phải chăng là cái tội? “Cuộc đời tôi đã đủ khổ rồi, ra bên ngoài xin việc khó khăn, không được nên bây giờ tôi chỉ bán hàng online thôi sao mấy người ác ý thế. Không ai muốn như thế đâu mà mấy người chửi tôi, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con thôi mà. Đi ra ngoài bị xua đuổi, về nhà chồng bị nhà chồng hắt hủi, tại sao mọi người ác với tôi như vậy”, người mẹ tội nghiệp giàn giụa nước mắt.

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