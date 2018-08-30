Người đàn ông chở theo vợ và con nhỏ đi ‘bão’ ức hiếp cụ già vá xe bên lề đường gây bức xúc

Xã hội 30/08/2018 14:45

Đi “bão” sau trận đấu Việt Nam gặp Hàn Quốc, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với một ông cụ vá xe. Có lỗi nhưng người này chẳng những không xin lỗi mà còn mắng chửi ông cụ khiến nhiều người bức xúc.

Câu chuyện được một trang fanpage nổi tiếng trong cộng đồng mạng chia sẻ. Theo đó, sau trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, dù đội nhà không chiến thắng nhưng các cổ động viên vẫn nhiệt tình đi “bão”.

Trong lúc này, một người đàn ông chở theo vợ và con nhỏ làm đổ bình xăng của ông cụ vá xe trên lề đường. Thế nhưng thay vì xin lỗi thì người đàn ông này lại lao đến định đánh ông cụ.

Câu chuyện được một Facebooker chia sẻ trên fanpage: “Cách đây khoảng 40 phút, mình cũng xuống đường đi bão, đến đoạn Võ Văn Kiệt, Phó Đức Chính, TP.HCM. Mình thấy một người đàn ông trẻ ức hiếp cụ già bơm vá bánh xe lề đường. Lúc đó mình thấy anh ta chạy xe số màu đen, sau chở theo người phụ nữ cùng 1 đứa con bé chắc khoảng vài tháng tuổi. Không biết vì sao, anh ấy hùng hổ muốn đánh ông cụ vá xe tầm 50- 60 tuổi nhưng được mọi người can ngăn. Không dừng lại ở đó, hắn còn mở cốp xe lấy tiền lẻ ném xuống đất trước mặt cụ rồi bỏ đi mất.

Người đàn ông chở theo vợ và con nhỏ đi ‘bão’ ức hiếp cụ già vá xe bên lề đường gây bức xúc - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc đươc một người đi đường chụp lại - Ảnh: Facebook

 Nhìn thấy ông cụ tay run run, nước mắt ứa ra nên mình ở lại hỏi thì cụ nói: ‘Bình xăng tui để trên lề nó chạy vô đá đổ nên tui chạy ra nói thì nó còn đòi đánh, thua mà các anh cũng đi bão làm gì rồi phá những người như tui. Bán 1 chai xăng vậy lời 2-3 nghìn mà nỡ nào nó đá đổ’.

Vừa nói nước mắt cụ lại chảy nhưng có vẻ muốn quay đi không cho mình thấy. Mình chụp được mỗi ảnh chỗ vị trí cụ ngồi lúc đầu thôi, cụ thấy mình chụp ảnh, cụ gạc tay không cho mình chụp.

Mình hi vọng đăng lên 1 page lớn thì thanh niên đó đọc được. Mong anh suy nghĩ lại hành động ném đống tiền lẻ sỉ nhục người nghèo, hi vọng anh quay lại nói với cụ ấy 1 lời xin lỗi!” .

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi của người đàn ông này.

“Không nghĩ rằng trên đời này lại có những kẻ như vậy, chỉ là ông cụ bán xăng, sinh sống qua ngày thôi mà lại làm vậy với cụ. Những kẻ ỷ thế có tiền rồi ức hiếp người khác, trước sau cũng gặp quả báo thôi”, H.N bình luận.

Người đàn ông chở theo vợ và con nhỏ đi ‘bão’ ức hiếp cụ già vá xe bên lề đường gây bức xúc - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Thương cụ quá, những kẻ đu theo phong trào đi ‘bão’ đâu biết rằng những người xung quanh khó chịu vô cùng, vừa ồn ào lại phiền phức. Nếu vui vẻ thì cũng đừng ảnh hưởng đến người khác”, K.H nói.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Mẹ đơn thân kém sắc bị 'ném đá' thậm tệ khi livestream bán hàng nuôi con nhỏ: Xấu phải chăng là cái tội?

Mẹ đơn thân kém sắc bị 'ném đá' thậm tệ khi livestream bán hàng nuôi con nhỏ: Xấu phải chăng là cái tội?

“Cuộc đời tôi đã đủ khổ rồi, ra bên ngoài xin việc khó khăn, không được nên bây giờ tôi chỉ bán hàng online thôi sao mấy người ác ý thế. Không ai muốn như thế đâu mà mấy người chửi tôi, tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con thôi mà. Đi ra ngoài bị xua đuổi, về nhà chồng bị nhà chồng hắt hủi, tại sao mọi người ác với tôi như vậy”, người mẹ tội nghiệp giàn giụa nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện gây bão nóng trên mạng xã hội câu chuyện bức xúc Asiad 2018

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày