Bằng trải nghiệm của chính bản thân, anh đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Người chồng này hy vọng qua câu chuyện của mình, những cặp đôi yêu nhau sẽ có thêm kinh nghiệm để giữ gìn hạnh phúc.

Đây là lời kể của một người đàn ông “chuẩn bị ngoại tình ”. Nguyên nhân khiến anh có tư tưởng này là vì tính cách người vợ mãi không thay đổi. Bị vợ đối xử lạnh nhạt suốt nhiều năm liền, đến khi gặp người con gái khác dịu dàng, biết quan tâm hơn, anh đã có tư tưởng ngoại tình.

Câu hỏi tưởng chừng như ngốc nghếch thế nhưng sau khi mọi người nghe câu chuyện của tôi thì biết đâu câu hỏi đó lại có ích cho các bạn.

Tôi có những sai lầm cho cuộc đời mình mà tôi phải ôm đau khổ. Sai lầm thứ nhất như tiêu đề của tôi nêu lên đó là ngoại tình. Nhưng cái sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là lấy một người vợ quá đỗi bướng.

Yêu nhau hơn 3 năm chúng tôi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Trong 3 năm đó, tôi đã gần như hiểu về tính cách của vợ tôi bấy giờ. Phải nói trong khoảng thời gian đó tôi đã chịu đựng và hi vọng về tính cách cô ấy không biết bao nhiêu lần.

Cái dấu ấn đậm tôi nhớ mãi đó là lần sinh nhật 2 năm trước của cô ấy. Hôm ấy tan ca, tôi lập tức phi sang tiệm bánh kem mua 1 cái và ít hoa. Rồi lại phi sang shop mua một chiếc đầm hiệu mang sang nhà cô ấy. Biểu hiện đầu tiên cô ấy thấy tôi chả có gì bất ngờ. Rồi nhận quà như nhận từ 1 thằng shipper. Đêm hôm đó mọi người trong buổi tiệc sinh nhật ai cũng say nên ngủ lại nhà cô ấy. Tôi thì nhà xa nhưng cô ấy bắt tôi về với lí do là người yêu không được ngủ qua đêm, sẽ bị xóm làng đánh giá.

Mặc dù bạn bè cô ấy nam nữ đều có. Tôi vẫn vui vẻ ra về. Nhưng hôm đó trong lúc về tôi bị đụng xe gãy tay và phải nằm viện. 4 ngày kể từ ngày tôi nằm viện cô ấy mới vào thăm. Tôi hỏi ‘gần đây công việc bận rộn lắm à em’. Cô ấy trả lời câu xanh rờn: ‘Qua nay không có xe nên không đi được’.

Tôi thầm nghĩ chắc mấy bác tài xe ôm xe buýt taxi cũng bị như mình và nằm viện hết rồi. Và trong buổi thăm tôi, cô ấy chỉ nói vài câu đại loại : ‘Ai bảo đi xe không cẩn thận... cái đầm hôm sinh nhật mà anh mua bạn em mặc nhiều rồi, đụng hàng...’

Những vấn đề này thì tôi thông cảm vì thấy cũng chẳng quá đáng gì. Sau đó lúc xuất viện tôi có tâm sự với cô ấy về cách cô ấy xử sự bao lâu nay, cô ấy hứa sẽ thay đổi. Và tôi bắt đầu hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ thay đổi vì đã lỡ yêu cô ấy quá nhiều.

Tuy nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cách cô ấy đối với tôi ngày càng tồi tệ, rồi lại tệ, rồi lại xin lỗi, và tôi lại hi vọng.

Những lần tôi nhẹ nhàng phân tích cái sai cho cô ấy nghe. Cô ấy càng tỏ ra mình là một người đúng đắn và thêm câu ‘yêu thì chấp nhận tính cách, việc gì phải thay đổi’. Tôi chỉ biết im lặng ôm nỗi buồn bực. Vì biết nói ra thêm câu nào thì cô ấy cũng phản bác lại câu đó.

Người này chia sẻ, anh nguyên nhân khiến anh ngoại tình một phần là do vợ - Ảnh minh họa: Internet

Rồi thời gian gần đây, khi nỗi cô đơn của một người có vợ tăng lên. Tôi bị sa ngã vào lưới tình của một cô đồng nghiệp. Tôi thấy cuộc sống nở hoa mỗi khi vào công ty và nhìn thấy cô đồng nghiệp ấy. Tôi cảm giác mình sắp phải ngoại tình. Tôi sợ mọi chuyện sẽ lớn hơn nên đã giữ khoảng cách để không có lỗi với vợ. Thế nhưng, tôi vẫn sợ.

Và hơn hết. Những gì tôi viết mong các bạn sẽ sớm nhìn nhận về mối quan hệ của chính các bạn. Đàn ông chung thủy rồi cũng sẽ ngoại tình nếu như trong cái gia đình ấy họ không được quý trọng, họ cảm thấy nặng nề đối với một nơi gọi là tổ ấm”.

Bài viết trên sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng người đàn ông này đang ngụy biện cho lỗi lầm của mình vì nếu không chịu được tính cách của vợ thì đừng nên cưới làm gì. Một số khác khuyên anh nếu muốn có tình yêu mới thì nên ly hôn vợ trước chứ đừng nên ngoại tình.

“Không yêu nhau nữa, cảm giác không chịu đựng được nữa thì chia tay chứ đừng đem lý do vì vợ như thế ông mới ngoại tình. Chia tay rồi muốn ngoại thì ngoại muốn nội thì nội cho đỡ khổ nhau”, M.Y nói.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Ngoại tình là ngoại tình. Đàn ông đã can đảm ngoại tình thì không có lí do gì để giải thích cho sự ích kỷ này. Nếu đã vậy sao không chia tay đi, ngoại tình làm gì để cả 2 lại càng đau khổ”, K.L oán trách.

“Quen nhau, biết tính cách cô ấy như thế mà vẫn lấy thì tôi thấy bạn quá can đảm và để đến lấy rồi thì lại đi ngoại tình vì tính cách của vợ”, O.P bình luận.

"Bạn nào cứ thử ở trong hoàn cảnh của thớt sẽ hiểu. Làm con trai mà bị phái nữ lấn át, bỏ thì không được mà sống như ngục tù. Nhiều lần lặp lại không thể tìm lối đi riêng. Vào đi rồi sẽ hiểu nhé. Đừng mạnh miệng ở đây nói này nói nọ", G.E khuyên mọi người thông cảm cho người chồng.

“Người vợ này quả thực vô cùng quá đáng, ngay từ lúc mới yêu đã không coi trọng người yêu. Nếu là tôi chắc đã ngoại tình từ lâu, anh quả thật rất kiên nhẫn”, G.H là một trong số ít người lên tiếng bênh vực người chồng.

Dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng câu chuyện vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt.