Kể từ ngày bị bắt gặp ngoại tình với bạn thân của chồng trong khách sạn, chị T. một mực im lặng. Trong khi đó, người chồng cho biết anh sẵn sàng cho vợ cơ hội nếu chị thật tâm hối cải.

Liên quan đến sự việc ông N.V.Q (Trưởng Công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) ngoại tình với chị M.T.T (vợ của bạn thân), người chồng bị "cắm sừng" đã lên tiếng nói về vụ việc.

Anh V.V.T (sinh năm 1977, ngụ xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc) cho biết sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình với ông Q., gia đình anh rơi vào trạng thái nặng nề, sự việc cũng chưa có chuyển biến gì nhiều.

Chia sẻ với các cơ quan truyền thông, anh T. nói mặc dù phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân, nhưng nếu người vợ thật lòng biết lỗi và xin lỗi gia đình hai bên thì anh vẫn sẽ cho chị T. cơ hội để đoàn tụ với gia đình. Bây giờ, điều mà anh mong chờ nhất chính là tiếng nói từ đáy lòng của người vợ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Hải (Chủ tịch UBND xã Phong Lộc) cho biết Đảng ủy xã đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Bị bắt gặp ngoại tình, người vợ quỳ gối xin lỗi - Ảnh: Internet

Mặc dù ông Q. đã thừa nhận người trong đoạn clip đó chính là mình nhưng vì xã vẫn chưa có kết luận cuối cùng nên ông vẫn đi làm bình thường.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 17/5 vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen trong một khách sạn. Người đàn ông trong clip là Trưởng Công an xã Phong Lộc và cũng là bạn học từ nhỏ với chồng nhân tình. Được biết, cả hai đã bị phát hiện mối quan hệ bất chính từ năm 2017. Nhiều lần anh T. đã giải quyết riêng với hai người và bỏ qua cho vợ tuy nhiên mối quan hệ ngang trái vẫn kéo dài đến nay.

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác: Lộ thông tin bất ngờ Liên quan đến vụ việc Trưởng công an xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào nhà nghỉ với vợ người khác, Chủ tịch UBND xã này vừa lên tiếng cung cấp thêm nhiều thông tin bất ngờ.

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