Vậy mà mới đây, một số người đã không tiếc lời mắng chửi một người mẹ đơn thân khi chị đang livestream bán hàng trên Facebook để kiếm tiền nuôi con. Họ cho rằng chị “xấu xúc phạm người nhìn” thì nên biết thân biết phận, đừng nên livestream bán hàng khiến người xem khó chịu. Trước những lời xúc phạm của cộng đồng mạng, người mẹ tội nghiệp đã bật khóc.

Ai trong chúng ta cũng có lòng yêu mến cái đẹp, tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn có quyền xúc phạm những người xấu xí, kém sắc hay khuyết tật. Bởi không ai muốn ngoại hình của mình bị người khác chê cười, bàn tán.

Không thể kìm nén cảm xúc, chị vừa khóc vừa kể: “Cuộc đời tôi đã khổ rồi, ra ngoài xin việc làm không được, bây giờ lên bán hàng online sao mấy người lại ném gạch, ném đá thế. Tôi chỉ muốn bán hàng online, muốn kiếm tiền nuôi con thôi sao mấy người ác ý thế.

Mấy người có biết tôi khổ sở thế nào đâu, mấy lời nói của các người có thể giết chết tôi có biết không? Tôi chỉ lên đây bán hàng thôi mà sao lại chửi tôi? Đâu có ai muốn như thế đâu, sao lại chửi tôi? Đi ra ngoài bị người ta xua đuổi, lấy chồng cũng bị nhà chồng hắt hủi, sao mấy người cứ phải ác với tôi. Mấy người có biết tôi khổ sở thế nào đâu. Tôi cũng phải kiếm tiền nuôi con thôi mà”.

Một số bình luận kém duyên của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Đoạn clip của người mẹ này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên cộng đồng mạng. Bên cạnh những người chỉ trích, mắng chửi người mẹ đơn thân vì xấu xí, nhiều người khác cho rằng việc chị livestream bán hàng chẳng ảnh hưởng đến ai và không ai có quyền xúc phạm người khác bằng những lời nặng nề như vậy.

Hàng loạt fanpage và cá nhân cũng đã lên tiếng bênh vực người phụ nữ tội nghiệp này.

“Tổn thương gây ra bằng những lời nói luôn là những tổn thương sâu sắc nhất.

Và khi cái xấu, cái khiếm khuyết của hình thể lại bị coi như một trọng tội trong xã hội hiện nay thì lối thoát cho những người kém may mắn như vậy vẫn gần như là quá khó.

Một số trang fanpage lên tiếng bênh vực người mẹ đơn thân này - Ảnh chụp màn hình

Cố gắng lên bạn gái nhé, một người mẹ đơn thân đang phải gồng mình để vượt qua những định kiến dư luận. Hãy coi đó chính là động lực mạnh mẽ nhất để thay đổi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn”, một trang fanpage hơn 1 triệu lượt thích chia sẻ, cổ vũ cho người mẹ này.

Thích ngắm cái đẹp không có nghĩa là chúng ta có quyền chê bai, xem những người xấu xí là tội đồ. Người xưa có câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nếu bạn xinh xắn mà chẳng thể nói được những lời hay ý đẹp, sống có ích cho đời thì nhan sắc đó cũng coi như bị hoang phí.

Đôi khi những lời ác ý vô tình trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, nếu không làm được những điều tốt đẹp, xin đừng khiến bản thân trở nên xấu xí bằng những hành động hay bình luận thiếu suy nghĩ.