‘Làm mẹ đơn thân nên hay không?’, câu hỏi của cô sinh viên nghèo có bố bị tâm thần khiến cư dân mạng tranh cãi

Xã hội 07/08/2018 17:31

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố bị bệnh tâm thần nên cô gái luôn mặc cảm, nghĩ rằng sẽ không có ai yêu mình. Để không phải cô đơn lúc về già, cô dự định sẽ làm mẹ đơn thân.

Ám ảnh vì bị kỳ thị từ nhỏ, cô gái trẻ chẳng dám kết bạn, mở lòng yêu ai, cũng không có ý định kết hôn. Chính vì vậy cô có ý định làm mẹ đơn thân và hỏi ý kiến cộng đồng mạng. Câu chuyện của cô gái đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Cô tâm sự: “Làm mẹ đơn thân nên hay không?

Mình viết bài này với mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.

Mình sinh ra ở một miền quê nghèo của miền Trung. Đang là sinh viên đại học. Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo nên chi phí học tập đều nhờ các nguồn học bổng chi trả. Hoàn cảnh gia đình mình có hơi đặc biệt, ba mình bị bệnh tâm thần lúc mình còn rất nhỏ đến nay cũng được mười mấy năm rồi.

‘Làm mẹ đơn thân nên hay không?’, câu hỏi của cô sinh viên nghèo có bố bị tâm thần khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh 1
Câu chuyện của cô gái trẻ khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Mẹ mình là trụ cột chính trong gia đình. Từ lúc nhỏ, đi học mình thường xuyên bị bạn bè kì thị nhưng mình chưa nhận thức được điều đó. Bắt đầu lên cấp 2 mình mới biết thì ra không ai thích chơi với mình vì mình có một người ba bị tâm thần. Từ đó mình sống khép kín hoàn toàn, không chơi không có tình cảm với ai. Càng ngày mình càng trở nên vô cảm, sợ người khác làm mình tổn thương.

Lúc trước thì mình luôn trung thành với chủ nghĩa độc thân nhưng gần đây mình lại nghĩ khác. Mình muốn làm mẹ đơn thân để sau này có người bầu bạn, có con chăm sóc khi tuổi già. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn vì làm gì có ai muốn cưới một người vợ có hoàn cảnh đặc biệt như mình. Điều mình sợ bây giờ là nếu mình làm mẹ đơn thân thì họ hàng, xóm làng có để yên cho mình và gia đình hay lại lời ra tiếng vào, nói nhiều điều không hay về mình.

‘Làm mẹ đơn thân nên hay không?’, câu hỏi của cô sinh viên nghèo có bố bị tâm thần khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh 2
Tự ti với hoàn cảnh của mình, cô gái không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Mình sợ điều đó sẽ làm mẹ mình buồn vì hơn ai hết mẹ luôn muốn mình được hạnh phúc. Mình mới 20 tuổi, còn rất trẻ nhưng thật sự ám ảnh bị kì thị đã ăn sâu vào mình, mình rất rất sợ điều đó. Mình hy vọng đứa con sẽ là nguồn sống, là niềm vui lúc tuổi già của mình, chỉ cần có con là đủ rồi.

Không biết mọi người nghĩ sao về quan điểm của mình. Nhân đây mình cũng muốn hỏi các bạn nam liệu trong xã hội ngày nay thì các bạn có dám vượt qua mọi thứ để chấp nhận lấy người có hoàn cảnh như mình hay không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của mình”.

Tâm sự của cô gái đã tạo ra 2 luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cô gái suy nghĩ quá nông cạn, ích kỷ vì điều này sẽ làm khổ đứa con. Những đứa trẻ chỉ có thể phát triển toàn diện khi gia đình có đủ cha mẹ.

“Con đủ cả cha mẹ sẽ hạnh phúc đầy đủ hơn bạn ạ. Bố mình mất từ hồi mình nhỏ nên mình nhìn những bạn nào có bố mình thấy tủi thân lắm. Mong rằng bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn”, H.L chia sẻ.

‘Làm mẹ đơn thân nên hay không?’, câu hỏi của cô sinh viên nghèo có bố bị tâm thần khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Bạn đã bao giờ nghĩ nếu bạn làm mẹ đơn thân chấp nhận số phận thì sau này con bạn sẽ ra sao? Hãy mạnh mẽ lên, học hành giỏi giang, tự chủ về tài chính rồi sẽ có chàng trai tốt chấp nhận yêu thương bạn. Dù gì hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống”, N.A khuyên.

Số khác cho rằng cô hãy sống theo cách mình muốn, đừng để ý đến suy nghĩ của người khác. Nếu cảm thấy có thể chăm sóc đứa bé tốt thì hãy cứ sinh vì bây giờ việc làm mẹ đơn thân cũng rất phổ biến.

“Hãy làm những gì em muốn nếu em thấy khả năng của mình có thể làm. Mẹ đơn thân không xấu. Thực ra đôi khi làm mẹ đơn thân còn hạnh phúc hơn có 1 người chồng mà luôn khiến mình phải suy nghĩ”, C.D bình luận.

Câu chuyện của cô gái vẫn đang khiến cư dân mạng tranh cãi không ngớt.

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