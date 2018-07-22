Cô gái trẻ bị người yêu đánh đập dã man, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ gây tranh cãi

Thế giới 22/07/2018 16:20

Bị người yêu đánh đập tàn nhẫn, cô gái cầu cứu những chàng trai đứng gần đó nhưng không có một ai lên tiếng bênh vực. Đoạn clip đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, sự việc xảy ra vào ngày 19/7 vừa qua. Cô gái trẻ bị một nam thanh niên được cho là người yêu đánh đập dã man trước cửa chung cư. Mặc kệ cô gái chống cự, anh ta liên tục tát, đấm thẳng vào mặt khiến nạn nhân chảy máu mũi.

Nghe tiếng cô gái la, hai chàng trai xuất hiện ở cửa. Thế nhưng, mặc kệ cô gái cầu xin, hai thanh niên vẫn đứng yên, không hề có ý định giúp đỡ.

Cô gái trẻ bị người yêu đánh đập dã man, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ gây tranh cãi - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị đánh đập dã man - Ảnh cắt từ clip

Sau đó một nam thanh niên khác đi ngang qua nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi đi thẳng vào trong mặc kệ nạn nhân máu me đầy người cầu cứu.

Chỉ đến khi một cô gái khác xuất hiện, cứu cô gái khỏi gã thanh niên bạo lực thì mọi việc mới ngừng lại và những chàng trai nấp sau cửa cũng chịu bước ra ngoài.

Sau vài giờ được đăng tải, đoạn clip đã gây ra cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều "ném đá" những thanh niên có mặt ở đó vì không giúp đỡ cô gái tội nghiệp. Tuy nhiên, một số người cho rằng họ chỉ đang bảo vệ bản thân nên chẳng có gì đáng để bị lên án.

Cô gái trẻ bị người yêu đánh đập dã man, cầu cứu nhưng nhiều thanh niên ngó lơ gây tranh cãi - Ảnh 2
Nhiều thanh niên ngó lơ khi cô gái cầu cứu - Ảnh cắt từ clip

 "Xem ức chế thật, xã hội giờ con người vô tâm quá chỉ biết đứng nhìn, sợ bị liên lụy, sợ bị trả thù. Một đám đàn ông đợi một phụ nữ vào can thiệp mới dám ló mặt ra, thật mất mặt đáng mày râu quá", K.T bình luận.

"Mọi người ơi, nếu có ai gặp chuyện như vậy hãy bảo vệ họ vì họ rất cần sự giúp đỡ của bạn. Đừng bỏ qua như vậy, tội họ lắm", T.T nói.

"Chúng ta cũng chẳng thể trách họ, nếu như có chuyện chẳng may xảy ra thì làm sao? Mấy chàng trai này cũng chỉ đang bảo vệ chính mình thôi. Bởi đâu phải ai cũng muốn và có thể trở thành anh hùng", Q.T là một trong số ít những người bênh vực các chàng trai.

Được biết sự việc trên xảy ra tại Thái Lan vào ngày 19/7 vừa qua.

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