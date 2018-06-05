Vợ bị bồ nhí của chồng đánh đập đến nhập viện phải viết đơn cầu cứu

Xã hội 05/06/2018 15:30

Bị bồ nhí của chồng bất ngờ xông vào nhà, dùng gậy inox đánh đến mức nhập viện, người vợ đã viết đơn gửi cơ quan chức năng để cầu cứu.

Kết hôn từ năm 2006, chị N.T.H.C (sinh năm 1985, ngụ quận 8, TP.HCM) và chồng có 3 người con. Bắt đầu từ năm 2017, chị C. phát hiện chồng và một người phụ nữ có quan hệ thân thiết.

Vợ bị bồ nhí của chồng đánh đập đến nhập viện phải viết đơn cầu cứu - Ảnh 1
Người vợ bị bồ nhí của chồng đánh đập trọng thương - Ảnh: Internet

Gặng hỏi, người chồng nói đó chỉ là bạn bè làm ăn. Tin lời, chị bỏ qua và không tiếp tục truy cứu.

Cách đây vài ngày, trong lúc chị ở nhà một mình thì người phụ nữ tên V.N.H (sinh năm 1989) xông vào. Sau đó, người này dùng gậy inox dài đánh liên tục vào đầu chị. Vì bất ngờ nên chị C. không kịp phản kháng, chỉ có thể ôm đầu chịu đựng.

Cũng từ lúc đó, chị mới biết người phụ nữ đó là tình nhân của chồng mình. Sau khi bị bồ nhí của chồng đánh đập, chị đã chuyển về sống cùng ba mẹ ruột. Đồng thời, chị cũng làm đơn trình báo, tố giác đến cơ quan chức năng.

Vợ bị bồ nhí của chồng đánh đập đến nhập viện phải viết đơn cầu cứu - Ảnh 2
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Trên Saostar, lãnh đạo Công an quận 8 (TP.HCM) xác nhận có xảy ra vụ việc trên. Đơn trình báo của chị C. vẫn đang trong quá trình thụ lý. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Vài ngày trước, sự việc một người phụ nữ ở Hải Phòng bị bồ nhí của chồng đánh đập phải nhập viện hay câu chuyện vợ mới tìm đến đánh vợ cũ tại Quảng Ninh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng những kẻ thứ 3 ngày càng quá đáng khi không chỉ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà còn cả gan ghen ngược, tìm đến đánh đập vợ nhân tình.

Vợ bị bồ nhí của chồng đánh đập đến nhập viện phải viết đơn cầu cứu - Ảnh 3
Cách đây không lâu, hình ảnh người vợ bị bồ nhí của chồng đánh đến nhập viện khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet

Điều đáng nói ở đây là trong hai vụ việc trên, người chồng đều có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên họ chẳng những không bênh vực vợ mà còn tiếp tay cho bồ nhí.

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Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa người được cho là bồ nhí với vợ nhân tình khiến cư dân mạng xôn xao.

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